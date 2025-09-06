สื่อเขมรตีข่าว ‘อียู’ ร้อง ‘กัมพูชา-ไทย’ ยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิง-เลี่ยงยกระดับความขัดแย้ง
เมื่อวันที่ 6 กันยายน สื่อกัมพูชาอย่างขแมร์ไทม์ส และ พนมเปญ โพสต์ รายงานว่า สหภาพยุโรป(อียู) เรียกร้องให้กัมพูชาและไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและยับยั้งการกระทำใดๆ ที่จะทำให้สถานการณ์ตามแนวชายตึงเครียดเพิ่มมากขึ้น
โดยเป็นท่าทีที่มาจากนางแอนิตตา ฮิพเพอร์ โฆษกฝ่ายนโยบายกิจการต่างประเทศและความมั่นคงของอียู ได้เผยแพร่แถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดีย ที่ระบุหัวเรื่องไว้ว่า “อียูกำลังจับตาสถานการณ์ชายแดน” ซึ่งมีถ้อยความเรียกร้องให้คู่พิพาทสองฝ่ายดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดการกับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบัน
“สหภาพยุโรปเรียกร้องให้กัมพูชาและไทยดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ทั้งสองฝ่ายจะต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจจะทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น” แถลงการณ์ระบุ พร้อมเสริมอีกว่า สหภาพยุโรปยืนหยัดเคียงข้างกับมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ในความพยายามส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืน
ทั้งนี้กัมพูชาและไทยได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 เพื่อยุติการสู้รบตามแนวชายแดนที่ดำเนินต่อเนื่องนาน 5 วัน ในการเจรจาสันติภาพที่มีเมืองปุตราจา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นเจ้าภาพอำนวยการจัดประชุมโดยมีผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาและจีนร่วมสังเกตการณ์