สลด หญิง 2 ราย ถูกรถชนดับ ขณะจอดรถบนทางด่วนเมลเบิร์น เพื่อช่วยจิงโจ้บาดเจ็บ

พลเมืองดีถูกชนดับบนทางด่วน ขณะช่วย ‘จิงโจ้’ บาดเจ็บในเมลเบิร์น
ไชน่า ซินหัว รายงานว่า ออสเตรเลียรายงานเหตุผู้หญิงถูกรถชนบนทางด่วนทางตอนเหนือของเมืองเมลเบิร์นและเสียชีวิต จำนวน 2 ราย เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน ขณะพวกเธอพยายามช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บ ซึ่งสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นจิงโจ้
หน่วยงานรับมือเหตุฉุกเฉินท้องถิ่นได้รับแจ้งเหตุ ผู้หญิงถูกรถชนบนทางด่วนในย่านเครกรีเบิร์น ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเมลเบิร์นไปทางเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร ตอนราว 19.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยหนึ่งรายที่มีอายุ 30 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนอีกรายที่มีอายุ 30 ปี เสียชีวิตในเวลาต่อมา
แถลงการณ์จากตำรวจคาดการณ์ว่าผู้หญิงทั้งสอง ลงจากยานพาหนะของตัวเองเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บก่อนถูกรถชน โดยคู่กรณีที่ขับรถชนยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งกำลังสอบสวนหารายละเอียดที่แท้จริง