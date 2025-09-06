Asus ย้ายฐานการผลิต พีซี มา ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย รับมือมาตรการภาษี

Asus ย้ายฐานการผลิต พีซี ไป ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย รับมือมาตรการภาษี
Supply Chain Dive รายงานว่า ในไตรมาสที่ 2 ของปี Asus ยักษ์ใหญ่ไอที ได้ย้ายฐานการผลิตและประกอบสินค้าส่วนใหญ่ที่ส่งไปยังสหรัฐอเมริกาไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรับมือกับภาษีนำเข้าจากจีน จากการเปิดเผยของ นิค วู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ในการประชุมผลประกอบการเมื่อ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา
นิค วู กล่าวว่า ได้ย้ายฐานการผลิตเมนบอร์ด และ พีซี มากกว่า 90% ไปยังประเทศไทย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย ในหลายไตรมาสที่ผ่านมา โดยเอซุส ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรผู้ให้บริการด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับการจัดสรรสถานที่ผลิตและลงทุน ในการปรับกำลังการผลิตใหม่
เมื่อกำหนดอัตราภาษีสำหรับสถานที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว เอซุส จะประเมินต้นทุนของภาษีและตัดสินใจว่า จะส่งผ่านบางส่วนไปยังผู้บริโภคหรือช่องทางการจัดจำหน่าายหรือไม่
“จะส่งออกได้มาแค่ไหน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการต่อรองที่มีกับซัพพลายเออร์และผู้จัดจำหน่าย ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง”
ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ได้ปรับเปลี่ยนการผลิตนอกจีน เพื่อชดเชยภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนมากที่มุ่งหน้าไปสหรัฐ ซึ่งอยู่ที่ 30% ก่อนนี้
ในเดือนพฤษภาคม HP เปิดเผยว่า คาดว่าจะมีพซีและเครื่องพิมพ์ ที่ส่งไปยังอเมริกาเหนือไม่ถึง 10% ที่ผลิตในจีน ภายในเดือนกันยายน ขณะที่ Apple วางแผนที่จะลงทุน 600,000 ล้านดอลลาร์ ในภาคการผลิตของสหรัฐ เพื่อขยายห่วงโซ่อุปทาน
อย่างไรก็ตาม ภาษีที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเอซุส อยู่ที่ส่วนประกอบเหล็ก และอะลูมิเนียม ซึ่งเป็นเพียงส่วนเล็กๆของผลิตภัณฑ์บริษัท ขณะที่ธุรกิจภาคอื่นของบริษัทรอดพ้นจากการถูกเรียกเก็บภาษี เนื่องจากบริษัทถูกรวมในรายชื่อยกเว้นภาษีระหว่าง สหรัฐ – จีน
นิค เผยว่า เขาไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า ทรัมป์จะกำหนดภาษีนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์ในผลิตภัณฑของเอซุสหรือไม่ เมื่อเร็วๆ นี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าบริษัทใหญ่หลายแห่งที่มีการลงทุนจำนวนมากในสหรัฐฯ เช่น TSMC และ Nvidia อาจได้รับการยกเว้น