เจ้าชายฮิซาฮิโตะ รัชทายาทลำดับที่ 2 ญี่ปุ่น เข้าพิธีบรรลุนิติภาวะ พระองค์แรกในรอบ 40 ปี

เจ้าชายฮิซาฮิโตะ รัชทายาทลำดับที่ 2 แห่งญี่ปุ่น เข้าพิธีบรรลุนิติภาวะ พระองค์แรกในรอบ 40 ปี
เมื่อวันที่ 6 กันยายน เอพี รายงานว่า เจ้าชายฮิซาฮิโตะ แห่งญี่ปุ่น เข้าพิธีบรรลุนิติภาวะอย่างเป็นทางการ ในพระราชพิธีอันวิจิตรตามแบบแผนของจักรพรรดิ ที่ พระราชวังอิมพีเรียล นับเป็นพระบรมวงศ์ฝ่ายชาย “พระองค์แรก” ที่บรรลุนิติภาวะในรอบ 40 ปี และอาจเป็นพระองค์สุดท้ายของญี่ปุ่นด้วย
เจ้าชายฮิซาฮิโตะ พระชนมายุ 19 พรรษา เป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว ของ มกุฎราชกุมารอากิชิโนะ พระอนุชาของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่ 2 แห่งราชบัลลังก์ เบญจมาศ
ภายใต้กฎการสืบราชสันตติวงศ์ ที่จำกัดเฉพาะผู้ชายของญี่ปุ่น และ สมาชิกราชวงศ์ที่มีจำนวนลดน้อยลง สถาบันกษัตริย์กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่ใกล้เข้ามา ซึ่งสะท้อนถึงประชากรที่ลดลงอย่างรวดเร็วและสูงวัยของญี่ปุ่น
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พระองค์ทรงเปิดตัวกับสื่อครั้งแรก พระองค์ตรัสว่าจะทรงพยายามทำงานเพื่อเติมเต็มหน้าที่ในฐานะสมาชิกพระราชวงศ์อย่างจริงจังและระมัดระวัง
และว่า “ทราบดีว่าข้าพเจ้าเป็นสมาชิกวัยผู้ใหญ่ของพระราชวงศ์ ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเติมเต็มหน้าที่ของตนเองอย่างจริงจังและระมัดระวัง ขณะที่รับฟังข้อเเนะนำจากผู้คนรอบข้าง”
เจ้าชายฮิซาฮิโตะ เพิ่งเข้าศึกษาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสึคุบะ ผู้ซึ่งหลงใหลในแมลงปอ ระบบนิเวศเมือง จะต้องทรงแบกรับภาระของอนาคตราชวงศ์ที่มีอายุยาวนานถึง 1,500 ปี