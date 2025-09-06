สยอง! ชายออสซี่ เจอฉลามกัด ขณะเล่นเซิร์ฟ ก่อนสิ้นใจคาหาด
เมื่อวันที่ 6 กันยายน สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นเมื่อชายชาวออสเตรเลีย วัย 50 ปีรายหนึ่ง ต้องสงสัยว่าถูกฉลามยักษ์กัด จนทำให้เสียชีวิตขณะลงเล่นเซิร์ฟ ที่ชายหาดลองรีฟ ใกล้กับนครซิดนีย์ของออสเตรเลีย เหตุการณ์ช็อกดังกล่าวส่งผลให้มีการสั่งปิดหาดเพื่อความปลอดภัย ขณะที่มีการส่งโดรนค้นหาฉลามผู้ล่าที่ต้องสงสัยก่อเหตุโจมตีครั้งนี้
เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินได้รุดมายังหาดลองรีฟ ไม่นานหลังเวลา 10.00 น.ของวันเสาร์นี้ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากได้รับรายงานว่าชายคนหนึ่งที่ลงไปเล่นเซิร์ฟได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งมาได้ ก่อนจะเสียชีวิตบนหาดที่เกิดเหตุ ท่ามกลางความเศร้าเสียใจของสมาชิกในครอบครัวของเหยื่อที่รีบมายังที่เกิดเหตุในทันทีหลังทราบข่าว เจ้าหน้าที่ยังได้นำกระดานโต้คลื่น 2 ชิ้นที่ถูกกู้ขึ้นมาได้เพื่อทำการตรวจสอบต่อไปด้วย
ขณะที่ตำรวจได้ทำการปิดหาดและประสานผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าเพื่อให้ช่วยระบุชนิดของฉลามที่ก่อเหตุโจมตี
บิล ซาคูลา นักเล่นเซิร์ฟซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ บอกกับนักข่าวว่า เขาได้ยินข่าวเรื่องมีคนถูกฉลามกัดขณะเตรียมตัวจะออกไปเล่นเซิร์ฟในเช้าวันนี้ ข่าวนี้จะสร้างความตกใจให้กับคนในชุมชน ซึ่งทุกคนคงจะรู้สึกกังวลเล็กน้อยไปสักพัก
ด้านองค์กร Surf Life Saving NSW เปิดเผยว่า ได้ส่งโดรนออกค้นหาการเคลื่อนไหวของฉลามแล้ว พร้อมทั้งแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของชายผู้เสียชีวิตในโศกนาฏกรรมอันน่าสยดสยองครั้งนี้ด้วย และร้องขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากชายหาดบริเวณใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัย
เหตุฉลามโจมตีครั้งนี้เชื่อว่าเป็นครั้งแรกในรัฐนิวเซาท์เวลส์ในช่วงปีนี้ ซึ่งครั้งสุดท้ายที่มีคนถูกฉลามกัดตายในซิดนีย์เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2022 ซึ่งนับเป็นการโจมตีของฉลามที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตครั้งแรกของเมืองนี้นับตั้งแต่ปี 1963