ศาลฟินแลนด์จำคุก 3 ปีครึ่ง ‘ซีอีโอ’ บริษัท Kiantama ทำธุรกิจเบอร์รี่รายใหญ่ของ ปท. สั่งชดใช้ 22.5 ล.บาท คดีค้ามนุษย์-กดขี่ ‘แรงงาน’ คนไทยร่วมทำผิดด้วย
ทั้งนี้ เดลีฟินแลนด์ สื่อของฟินแลนด์ รายงานว่า ศาลแขวงแลปแลนด์ของฟินแลนด์ ได้ตัดสินโทษจำคุกเป็นเวลา 3 ปีครึ่ง ต่อนายเวอร์นู วาซุนตา อายุ 51 ปีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (ซีอีโอ) ของ Kiantama บริษัทเบอรี่รายใหญ่ที่สุดของฟินแลนด์ พร้อมกับสั่งห้ามประกอบธุรกิจใดๆ จนถึงปี 2029 จากความผิดรวม 62 กระทง ฐานค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการกดขี่ใช้แรงงานไทยหลายสิบคน และสั่งจำคุก 3 ปีต่อ น.ส.กัลยกร พงษ์พิศ ผู้ประสานงานชาวไทย ในข้อหาเดียวกัน โดยศาลยังสั่งให้จำเลยทั้ง 2 ในคดีนี้ร่วมกับบริษัท Kiantama จ่ายเงินชดเชยรวมกว่า 600,000 ยูโร หรือประมาณกว่า 22.5 ล้านบาทให้แก่แรงงานไทยที่เป็นผู้เสียหาย ตลอดจนชำระค่าดำเนินการทางกฎหมายในคดีนี้ทั้งหมดด้วย
ตามคำพิพากษาของศาลระบุว่า แรงงานเก็บเบอรี่ชาวไทยที่ถูกว่าจ้างให้มาเก็บผลไม้ในฤดูเก็บเกี่ยวในปี 2022 นั้นได้ถูกหลอกลวงเกี่ยวกับโอกาสด้านรายได้และสภาพความเป็นอยู่ในการมาทำงานที่ประเทศฟินแลนด์ แต่เมื่อแรงงานไทยดังกล่าวมาถึงแล้ว กลับต้องเผชิญกับสภาพการทำงานที่เข้าข่ายแรงงานบังคับ โดยแต่ละคนต้องเก็บเบอรี่ให้ได้ระหว่าง 2,400-4,000 กิโลกรัม ตลอดช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวราว 10 สัปดาห์ ซึ่งแรงงานไทยเหล่านี้แต่ละคนจะได้รับเงินค่าจ้างเหลือเพียงไม่กี่ร้อยยูโร หลังจากหักค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าพาหนะแล้ว
คำพิพากษายังระบุว่า พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางของแรงงานมักถูกหัวหน้าเก็บไว้ และหลายคนต้องลงนามในสัญญาเป็นหนี้ก่อนเดินทางมาถึงฟินแลนด์ ทำให้แรงงานตกอยู่ในสภาพที่ต้องพึ่งพาทางการเงินและการเดินทางจากบริษัท ทำให้แรงงานไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำงานภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ด้านทีมกฎหมายของฝ่ายจำเลยระบุว่า จะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว ขณะที่มีรายงานว่า วาซุนตาได้ลาออกจากตำแหน่งในคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัท Kiantama แล้วโดยมีผลทันที แม้คดีจะยังไม่เป็นที่สิ้นสุดก็ตาม