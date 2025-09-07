ปธน.โสมขาว เร่งช่วยแรงงานเกาหลีใต้ หลัง ICE บุกจับนับร้อยชีวิต คาโรงงานฮุนไดสหรัฐ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน ประธานาธิบดีอี แจมยองของเกาหลีใต้ได้สั่งระดมความพยายามทั้งหมด เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐอเมริกา (ICE) ได้บุกโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ของฮุนไดใกล้เมืองซาวานาห์ รัฐจอร์เจีย เมื่อวันที่4 กันยายนที่ผ่านมา โดยได้จับกุมพนักงานโรงงาน 475 คน ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 300 คนเป็นชาวเกาหลีใต้ ซึ่งทาง ICE อ้างว่าเป็นพนักงานที่เข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย
ICE ได้เผยแพร่วิดีโอขณะที่พนักงานชาวเอเชียจำนวนมากถูกใส่โซ่ตรวนที่ข้อมือ เอว และข้อเท้า โดยพนักงานจำนวนนี้บางส่วนสวมเสื้อที่เขียนว่า ฮุนได และ LG CNS ก่อนที่จะถูกนำตัวขึ้นรถบัสภายหลังการบุกโรงงาน ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการบุกโรงงานแห่งเดียวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ ICE และเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐในการปราบปรามผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดตั้งทีมตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวแล้ว และเขาอาจเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองหากเห็นว่ามีความจำเป็น โดยกล่าวว่าเขากังวลต่อเรื่องนี้อย่างมากและรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ชาวเกาหลีใต้ถูกจับกุมในครั้งนี้
นายสตีเฟ่น เอ็น ชรัค เจ้าหน้าที่พิเศษของสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในรัฐจอร์เจียและอลาบามาระบุในแถลงการณ์ว่า “เราเปิดประตูต้อนรับทุกบริษัทที่อยากมาลงทุนในสหรัฐ ถ้าพวกเขาอยากนำเจ้าหน้าที่ของตัวเองมาช่วยสร้างโปรเจคอื่นๆ ให้เกิดขึ้นได้เราก็ไม่มีปัญหาในเรื่องนั้น แต่พวกเขาต้องทำมันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย” และปฏิบัติการนี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าใครก็ตามที่ใช้ช่องโหว่ของระบบและทำให้แรงงานของสหรัฐเสียผลประโยชน์จะต้องถูกนำตัวมารับผิดชอบ
ด้านบริษัทฮุนไดระบุว่าจะสอบสวนซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาเพื่อให้มั่นใจว่าทำตามกฎระเบียบของสหรัฐ ส่วนบริษัท LG Energy Solution ที่ร่วมมือกับฮุนไดในการสร้างโรงงานดังกล่าว ระบุว่าทางบริษัทเคยขอให้เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปดำเนินธุรกิจในสหรัฐให้กลับประเทศ รวมถึงระงับการเดินทางไปยังสหรัฐยกเว้นมีเหตุที่จะต้องนัดพบกับลูกค้าเท่านั้น แต่ล่าสุด ทาง LG Energy Solution ได้ส่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลไปยังสหรัฐเพื่อเร่งให้มีการปล่อยตัวพนักงานชาวเกาหลีใต้ที่ถูกจับกุม
การบุกโรงงานฮุนไดและจับพนักงานเกาหลีใต้ในครั้งนี้อาจทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ฝ่ายกิจการด้านการเมือง ว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายต้องรักษาความเชื่อมั่นและความร่วมมือตามที่มีการระบุไว้ในการประชุมทวิภาคีระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีอีเมื่อเร็วๆ นี้ รวมถึงขอให้สหรัฐแก้ไขประเด็นดังกล่าวอย่างรวดเร็วและยุติธรรม
ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ถูกผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 กันยายน โดยตอบแค่ว่า “พวกเขาเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย และ ICE แค่ทำหน้าที่ของตัวเอง”