ตระกูลเคนเนดีวอน ‘โรเบิร์ต เคนเนดี’ ทิ้งเก้าอี้รมว.สธ. ชี้เป็นภัยคุกคามสุขภาพมะกันชน
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า สมาชิกครอบครัวเคนเนดีได้ออกมาเรียกร้องให้นายโรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากที่ต้องเข้าแถลงต่อวุฒิสภานาน 3 ชั่วโมงเกี่ยวกับการลดคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 และปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC)
นายโรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาแล้ว 7 เดือน ได้นำแนวคิดต่อต้านวัคซีนของเขามาปรับใช้กับระบบสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา มีการปรับเปลี่ยนนโยบายจำนวนมากของทางกระทรวงและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงปลดเจ้าหน้าที่หลายพันคนและปรับเปลี่ยนคำแนะนำด้านวัคซีน
ล่าสุด เคอร์รี่ เคนเนดี น้องสาวและนายโจเซฟ พี. เคนเนดี หลานชายของนายโรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ ได้ออกจดหมายเมื่อวันที่ 5 กันยายน ขอให้โรเบิร์ตลาออกจากตำแหน่ง โดยบอกว่าเขาเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชาวอเมริกัน และจะไม่มีใครหนีรอดไปจากความเจ็บปวดที่เขาได้ก่อขึ้น ด้านเคอร์รี่ระบุว่าการตัดสินใจทางการแพทย์ควรเป็นความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่อยู่ภายใต้การนำที่ผิดและไร้ความสามารถ
ออกจดหมายจากสมาชิกครอบครัวเคนเนดีครั้งล่าสุดเป็นอีกหนึ่งรอยร้าวภายในตระกูลเคนเนดี หลังก่อนหน้านี้สมาชิกครอบครัวได้คัดค้านการลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ เมื่อปีที่แล้ว รวมถึงขอให้วุฒิสภาไม่อนุมัติให้เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขเพราะแนวคิดต่อต้านวัคซีน