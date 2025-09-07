นายกฯสิงคโปร์แสดงความยินดี ‘อนุทิน’ นายกฯใหม่ของไทย หวังร่วมกันนำพาสองประเทศใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

นายกฯสิงคโปร์ แสดงความยินดี ‘อนุทิน’ นายกฯใหม่ของไทย ย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้น หวังร่วมกันนำพาสองประเทศ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน นายลอว์เรนซ์ หว่อง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้ออกมาแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย โดยนายหว่องได้โพสต์ข้อความบน X ระบุว่า
ขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย
สิงคโปร์ และไทย มีมิตรภาพที่ใกล้ชิดและยาวนาน ตั้งแต่ความร่วมมือด้านกลาโหม และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ไปจนถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวมากมายระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
นายหว่องยังได้โพสต์เพิ่มเติมว่า “หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมงานกับท่านเพื่อเสริมสร้างรากฐาน และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ที่จะนำพาประเทศและชุมชนของเราให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น”