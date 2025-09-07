ทัพยิว สั่งอพยพปชช.พ้นกาซา ซิตี้ ก่อนระดมทิ้งระเบิดถล่มอาคารพังราบ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน กองทัพอิสราเอลได้ออกคำเตือนให้ชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในกาซา ซิตี้อพยพไปทางทิศใต้ไปยังพื้นที่ชายฝั่งในเมืองข่านยูนิสที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้ว ซึ่งกำหนดให้เป็นพื้นที่ด้านมนุษยธรรม ขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในกาซา ซิตี้ต่อไปด้วยการโจมตีอาคารสูงแห่งหนึ่งในเมือง ซึ่งอ้างว่าถูกใช้โดยกลุ่มฮามาส
กองทัพอิสราเอลกำลังดำเนินปฏิบัติการในพื้นที่ชานเมืองกาซา ซิตี้นานหลายสัปดาห์ หลังนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลสั่งการให้กองทัพต้องควบคุมกาซา ซิตี้ให้ได้ โดยอ้างว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาส และการยึดกาซา ซิตี้จะยิ่งทำให้เอาชนะกลุ่มฮามาสง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม แผนการยึดเมืองกาซา ซิตี้ของอิสราเอลทำให้นานาประเทศออกมาแสดงความกังวลว่าอาจทำให้ชาวปาเลสไตน์พลัดถิ่นหลายแสนคน โฆษกกองทัพอิสราเอลโพสต์ลงบน X ว่าชาวเมืองกาซา ซิตี้ควรออกจากเมืองเพื่อย้ายไปอยู่ในพื้นที่ด้านมนุษยธรรมในเมืองข่านยูนิส ซึ่งจะมีการมอบอาหาร ยารักษาโรค และที่พักพิงให้
กองทัพอิสราเอลยังทิ้งระเบิดใส่อาคารสูงแห่งหนึ่งในกาซา ซิตี้ที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสใช้ในการรับข่าวกรองและมีการวางระเบิดไว้ใกล้เคียงกับอาคาร การโจมตีทำให้อาคารดังกล่าวพังถล่มลงมา ส่งควันพวยพุ่งสูงไปบนอากาศ แต่อิสราเอลไม่ได้ให้หลักฐานใดๆ ว่าฮามาสใช้งานตึกดังกล่าว แต่บอกว่ามีการแจ้งเตือนพลเรือนล่วงหน้าก่อนการโจมตีแล้ว ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น