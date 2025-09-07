สื่อนอกจับตา ‘อนุทิน’ ขึ้นเป็นนายกฯคนที่ 32 แทนที่ตระกูลชิน ท่ามกลางความปั่นป่วนของการเมืองไทย
สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักได้รายงานข่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้เข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย ในวันที่ 7 กันยายน
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า นายอนุทินรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย 2 วันหลังการโหวตในรัฐสภา ที่พรรคภูมิใจไทยได้รับเสียงโหวตจากพรรคประชาชนภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องยุบสภาภายใน 4 เดือนและจัดทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เอพียังรายงานว่านายอนุทิน ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการนำกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของไทยในระยะเวลาแค่ 2 ปี หลังนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากกรณีคลิปเสียงสนทนาโทรศัพท์กับสมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
ด้านสำนักข่าวซินหัวของประเทศจีนรายงานข่าวว่านายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย หลังเข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 7 กันยายน หลังจากนี้นายอนุทินจะจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารอย่างเป็นทางการ
สำนักข่าวแชแนลนิวส์เอเชีย (CNA) ของประเทศสิงคโปร์รายงานข่าวว่านายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 กันยายน โดยนายอนุทิน ผู้เป็นนักธุรกิจชื่อดังที่สนับสนุนเรื่องกัญชาที่มีจุดยืนทางการเมืองสายอนุรักษ์นิยม ได้ขึ้นมามีอำนาจแทนที่ตระกูลชินวัตรที่ครองการเมืองไทยมาอย่างยาวนาน แต่ภายหลังนางสาวแพทองธารถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายอนุทินรีบเดินหน้าจัดตั้งแนวร่วมรัฐบาลซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนในรัฐสภาเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา
สำนักข่าวอัลจาซีราของประเทศกาตาร์รายงานว่านายอนุทินได้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของไทย ท่ามกลางความปั่นป่วนทางการเมืองของไทยนานหลายเดือน และเป็นช่วงเวลาสำคัญของไทยที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากความไร้เสถียรภาพทางการเมือง