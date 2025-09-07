สายเคเบิลใต้ทะเลแดงถูกตัดขาด กระทบการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตบางส่วนในเอเชียและตะวันออกกลาง
เมื่อวันที่ 7 กันยายน สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เกิดเหตุสายเคเบิลใต้น้ำ ในทะเลแดงถูกตัดขาด ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตบางส่วนในเอเชียและตะวันออกกลาง เบื้องต้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ข่าวระบุว่า มีความกังวลว่า สายเคเบิลใต้ทะเลอาจจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตี ในเยเมน ที่มีความพยายามจะกดให้ดันอิสราเอลยุติสงครามกับกลุ่มฮามาสในฉลวนกาซา อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กลุ่มฮูตีได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการโจมตีสายเคเบิล
ทั้งนี้ สายเคเบิลใต้น้ำ ถือเป็นส่วนสำคัญของบริการอินเตอร์เน็ต รวมถึงการเชื่อมต่อผ่านทางดาวเทียม และสายเคเบิลภาคพื้นดิน โดยทั่วไป ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจะมีจุดเชื่อมต่อหลายจุด และมีการเปลี่ยนเส้นทางการรับส่งข้อมูล ในกรณีที่จุดหนึ่งจุดใดล่ม ก็จะสามารถเปลี่ยนไปใช้อีกเส้นหนึ่งได้ แม้ว่าอาจจะทำให้การเข้าถึงบริการช้าลงก็ตาม
ขณะที่ ไมโครซอฟท์ บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ของโลก แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ว่า ตะวันออกกลางอาจประสบปัญหาความล่าช้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากสายไฟเบอร์ในทะเลแดงถูกตัดขาด แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ด้าน เน็ตบล็อกส์ ซึ่งมอนิเตอร์การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตอยู่ แจ้งว่า สายเคเบิลใต้น้ำที่ทะเลแดงที่เกิดการขัดข้อง ได้ทำให้ประสิทธิภาพในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในหลายประเทศลดต่ำลง ซึ่งรวมถึงประเทศอินเดีย และปากีสถาน โดยไมโครซอฟท์ระบุว่า “ความล้มเหลวส่งผลกระทบต่อระบบเคเบิล SMW4 และ IMEWE ใกล้เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย”
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นมีเพียงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่มีรายงานว่า บริการอินเตอร์เน็ตมีความเร็วที่ช้าลง ส่วนประเทศอื่นๆ ยังไม่มีรายงานเข้ามาแต่อย่างใด
ข่าวระบุว่า ที่ผ่านมา กรณีการขาดของสายเคเบิลใต้น้ำ อาจเกิดจากการถูกสมอเรือที่ทิ้งลงมา แต่ก็เป็นไปได้ที่อาจจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี ซึ่งการซ่อมแซมสายเคเบิลใต้ทะเลอาจต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ เนื่องจากเรือและลูกเรือต้องค้นหาตำแหน่งของสายเคเบิลที่ได้รับความเสียหาย