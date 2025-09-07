รัสเซียจัดหนัก โจมตีทางอากาศใส่ยูเครนระลอกใหญ่สุด ทำอาคารรัฐบาลไฟลุก
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รัสเซียได้ทำการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่กรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครนเมื่อช่วงข้ามคืนวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา จนส่งผลให้ที่ทำการหลักของรัฐบาลยูเครนได้รับความเสียหาย เกิดเพลิงลุกไหม้
ยูเลีย สวีรีเดนโก นายกรัฐมนตรียูเครนระบุผ่านทางเทเลแกรมว่า อาคารดังกล่าวเป็นที่ทำงานของคณะรัฐมนตรี นี่ถือเป็นครั้งแรกที่อาคารรัฐบาลได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซีย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังรีบควบคุมเพลิงไหม้และตัวอาคารได้รับความเสียหายที่บริเวณหลังคาและชั้นบน
รัสเซียได้ส่งโดรนมากถึง 805 ลำและขีปนาวุธ 13 ลูกโจมตีใส่ยูเครนในช่วงคืนที่ผ่านมา แต่ยูเครนสามารถยิงสกัดโดรนได้ 751 ลำ และขีปนาวุธ 4 ลูก อย่างไรก็ตาม นี่ถือเป็นการส่งโดรนโจมตียูเครนมากที่สุดนับตั้งแต่ที่รัสเซียเปิดฉากทำสงครามกับยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2022
การโจมตีทางอากาศของรัสเซียยังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 คน เจ้าหน้าที่พบร่างเด็กทารกอยู่ใต้ซากอาคารที่พักอาศัยในเขต Darnytskyi ส่วนผู้หญิงอีก 1 คนเสียชีวิตบริเวณตะวันออกของแม่น้ำดนิโปร ขณะที่การโจมตีทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 18 คน
รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนออกมาเรียกร้องให้พันธมิตรของยูเครนออกมาตอบสนองต่อการยกระดับความรุนแรงของรัสเซีย เพราะถือเป็นครั้งแรกที่รัสเซียส่งโดรนโจมตียูเครนมากกว่า 800 ลำ ทำให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ จึงขอให้มีการคว่ำบาตรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย และขอให้มีการสนับสนุนทางอากาศแก่ยูเครน
ด้านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนออกมาเรียกร้องให้พันธมิตรของยูเครนทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงที่กรุงปารีส ซึ่งมีการหารือกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการรับรองความมั่นคงให้กับยูเครน
ขณะที่รัสเซียเปิดเผยว่ายูเครนทำการโจมตีท่อส่งน้ำมัน Druzhba ในแคว้นบรีอันสค์ของรัสเซีย ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวถูกใช้ส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังฮังการีและสโลวัคเกีย ที่ยังคงซื้อพลังงานจากรัสเซียต่อไป ทางยูเครนอ้างว่านี่เป็นการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียเพราะยังไม่ยอมยุติการโจมตียูเครน