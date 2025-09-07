แตกแล้ว! แจ๊กพ็อตพาวเวอร์บอลสหรัฐ 5.7 หมื่นล้าน ได้เศรษฐีใหม่ 2 ราย หลังยืดเยื้อนาน 3 เดือน 

แตกแล้ว! รางวัลแจ๊กพ็อตพาวเวอร์บอลสหรัฐ 5.7 หมื่นล้าน ได้เศรษฐีใหม่ 2 ราย หลังยืดเยื้อนานกว่า 3 เดือน
สำนักข่าวเอพีและรอยเตอร์ รายงานว่า รางวัลแจ๊กพ็อตพาวเวอร์บอล สหรัฐอเมริกา ที่เงินรางวัลทบมาหลายเดือน จนไปสูงถึง 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 57,600 ล้านบาท แตกแล้ว ในการออกรางวัล เมื่อคืนวันที่ 6 กันยายน ตามเวลาในสหรัฐ ปรากฏว่า มีผู้ที่ถูกรางวัลแจ๊กพ็อตใหญ่นี้ 2 รายด้วยกัน เป็นอันสิ้นสุดการลุ้นรางวัลใหญ่อีกครั้งในประวัติศาสตร์สลากพาวเวอร์บอลของสหรัฐที่ยืดเยื้อมานานกว่า 3 เดือน
ข่าวระบุว่า เลขที่ออก คือเลข 11,23,44,61 และ 62 ส่วนเลขพาวเวอร์บอล คือ 17 เงินรางวัลที่สูงถึง 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นเงินรางวัลที่มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์สลากของสหรัฐ หลังจากการออกสลาก 41 ครั้ง แต่ไม่มีใครถูกรางวัลแจ๊กพ็อตเลย จนทำให้เงินรางวัลทบไปเรื่อยๆ จนถึง 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยผู้ที่ถูกรางวัล มี 2 ราย คือ จากรัฐมิสซูรี และ เท็กซัส ทำให้เงินรางวัลต้องหารกันคนละครึ่ง ขณะที่ชื่อของผู้ถูกรางวัลไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใด ซึ่งผู้ถูกรางวัล สามารถเลือกได้ว่า จะรับเงินรางวัลเป็นก้อนเดียว หรือจะทยอยรับรายปี หากรับเป็นรายปีจะได้เงินรวม 893.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ถ้าหากรับเป็นก้อนเดียว จะได้คนละ 410.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนเสียภาษี