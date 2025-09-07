‘ชิเงรุ อิชิบะ’ ประกาศไขก๊อกเก้าอี้นายกฯ ญี่ปุ่น หลังแอลดีพีแพ้เลือกตั้งสภาสูง
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายชิเงรุ อิชิบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 7 กันยายน เพื่อประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) หลังพรรคร่วมรัฐบาลของเขาสูญเสียเสียงข้างมากในสภาสูงและสภาล่าง ท่ามกลางความไม่พอใจของชาวญี่ปุ่นจากปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูง
นายอิชิบะกล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่าขอให้พรรคแอลดีพีจัดการลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เป็นกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเขาจะยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้ และการบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จคือเหตุผลที่ทำให้เขาประกาศลาออกจากตำแหน่งเพราะได้นำพาญี่ปุ่นผ่านอุปสรรค์สำคัญ โดยขอให้หัวหน้าพรรคแอลดีพีคนใหม่รักษาความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐให้แนบแน่นต่อไป
นายอิชิบะกล่าวด้วยว่าขอแสดงความรับผิดชอบจากการที่พรรคแอลดีพีทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ในการเลือกตั้งสภาสูงเมื่อเดือนกรกฎาคม และขอแสดงความเสียใจที่ไม่สามารถทำได้ตามความคาดหวังในฐานะหัวหน้าพรรคแอลดีพี
การประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแอลดีพีและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นของนายอิชิบะ มีขึ้นเพียง 1 วันก่อนที่ทางพรรคจะมีการโหวตว่าจะมีการเลือกตั้งเพื่อหาหัวหน้าพรรคคนใหม่หรือไม่ หลังอิชิบะมีคะแนนนิยมถดถอยลงอย่างมากแม้จะเพิ่งขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแอลดีพีและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
อิชิบะปฏิเสธเสียงเรียกร้องจากภายในพรรคที่กดดันให้เขาลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่พรรคแอลดีพีสูญเสียเสียงข้างมากในสภาสูงในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยอิชิบะให้เหตุผลว่าเขาต้องการอยู่ในตำแหน่งต่อเพื่อบรรลุรายละเอียดขั้นสุดท้ายในข้อตกลงการค้าระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาที่จะมีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่น
การลาออกของอิชิบะส่งผลให้ญี่ปุ่นกลับไปเผชิญกับภาวะความปั่นป่วนทางการเมืองอีกครั้ง และการแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแอลดีพีซึ่งในครั้งนี้อาจไม่ได้หมายความว่าหัวหน้าพรรคจะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นหรือไม่ เพราะพรรคแอลดีพีไม่ได้ครองเสียงข้างมากทั้งในสองสภา ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ความปั่นป่วนทางการเมืองตอนนี้อาจยิ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วจากภาษีศุลกากรของสหรัฐและปัญหาค่าเงินเยนอ่อนค่า
มีการคาดการณ์ว่าผู้ที่อาจท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแอลดีพีอาจเป็น ซานาเอะ ทาคาอิจิ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และนายชินจิโร โคอิซูมิ อดีตรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ผู้เป็นบุตรชายของนายจุนอิชิโร โคอิซูมิ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น