‘ฮุน มาเนต’ แสดงความยินดี ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ หวังทำงานร่วมกัน ฟื้นฟูความสัมพันธ์สองประเทศ ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตร
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์เฟซบุ๊ก โชว์เอกสารที่ส่งถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล แสดงความยินดี ต่อการได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของนายอนุทิน โดยข้อความระบุว่า
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของราชอาณาจักรไทย ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของท่าน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความเป็นผู้นำของท่าน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำอันชาญฉลาดและเปี่ยมด้วยศักยภาพของท่าน ราชอาณาจักรไทยจะบรรลุความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น ทั้งกัมพูชาและไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางภูมิศาสตร์และเป็นสมาชิกอาเซียน สันติภาพ การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันระหว่างประเทศ คือความปรารถนาของประชาชนทั้งสอง
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่ดี ประชาชนทั้งสองจะมีความเจริญรุ่งเรือง เจริญรุ่งเรืองอย่างสันติและมีความสุข
ด้วยจิตวิญญาณนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับท่าน เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทยให้กลับสู่ภาวะปกติ สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเปลี่ยนแปลงพรมแดนระหว่างสองราชอาณาจักรของเราให้เป็นพรมแดนแห่งสันติภาพ ความร่วมมือ การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
ด้วยความนับถืออย่างสูง และขออวยพรให้ความปรารถนาดีของท่านประสบผลสำเร็จ