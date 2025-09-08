การเมืองญี่ปุ่นร้อน! หลังนายกฯอิชิบะ ประกาศลาออก จับตาม้าแข่ง ดาหน้าลงสังเวียน ชิงหน.พรรคแอลดีพี

การเมืองญี่ปุ่นร้อน! หลังนายกฯอิชิบะ ประกาศลาออก จับตาม้าแข่ง ดาหน้าลงสังเวียนชิงหน.พรรคแอลดีพี
บรรยากาศทางการเมืองในประเทศญี่ปุ่นทวีความร้อนแรงขึ้น หลังนายชิเกรุ อิชิบะ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย(แอลดีพี) แกนนำรัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์(7 ก.ย.)ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความรับผิดชอบหลังนำพรรคร่วมรัฐบาลของเขาสูญเสียงข้างมากในทั้งสองสภาในศึกเลือกตั้งก่อนหน้านี้ ท่ามกลางความไม่พอใจของญี่ปุ่นจากปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูงนั้น ล่าสุด นายโทชิมิสึ โมเทกิ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น ออกมาประกาศท่าทีในวันจันทร์(8 ก.ย.)ว่า เขาจะลงแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแอลดีพี ซึ่งจะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่ต่อไป
ด้านสำนักข่าวเกียวโดอ้างแหล่งข่าวหลายรายว่า นายโยชิมาสะ ฮายาชิ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะร่วมลงสังเวียนเลือกตั้งหัวหน้าพรรคแอลดีพีคนใหม่ด้วย
นอกจากนี้ยังมีผู้สมัครโดดเด่นอีกหลายคนที่ต้องจับตาซึ่งรวมถึงนางซานาเอะ ทาคาอิจิ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกิจการภายใน และ นายชินจิโร โคอิซูมิ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
ทั้งนี้ยังไม่มีการกำหนดวันและรูปแบบของการแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแอลดีพีแต่อย่างใด
สำหรับนางทาคาอิจิเป็นนักการเมืองหญิงผู้มากประสบการณ์ในพรรคและเคยดำรงตำแหน่งต่างๆ มากมาย เธอมีบทบาทโดดเด่นในการคัดค้านการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น และการเรียกร้องให้เพิ่มการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่เปราะบาง หากนางทาคาอิจิได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคแอลดีพีคนใหม่ ก็จะทำให้เธอกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น เนื่องจากปัจจุบันพรรคแอลดีพียังครองเสียงข้างมากในสภา
ขณะที่นายโคอิซูมิ ซึ่งเป็นทายาททางการเมืองและบุตรชายของอดีตนายกรัฐมนตรีจุนอิจิโร โคอิซูมินั้น มีชื่อเสียงโดดเด่นในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรในรัฐบาลอิชิบะจากความพยายามควบคุมราคาข้าวในประเทศที่พุ่งสูงขึ้น
นายโคอิซูมิเคยลงสนามชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแอลดีพีในปีที่แล้ว ด้วยการนำเสนอตัวเองว่าเป็นนักปฏิรูปที่สามารถกอบกู้ความไว้วางใจจากประชาชนในพรรคแอลดีพีที่มีกรณีอื้อฉาวรุมเร้าได้ โดยหากนายโคอิซูมิได้รับเลือกตั้ง เขาจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในยุคใหม่ของญี่ปุ่น
ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวพุ่งสูงขึ้น ส่วนเงินเยนอ่อนค่าลง และพันธบัตรทรงตัว ในการซื้อขายในวันจันทร์นี้ หลังจากการลาออกของอิชิบะ ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาจะเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล