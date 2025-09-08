‘อันวาร์’ ยินดี ‘อนุทิน’ ได้เป็นนายกฯ ชี้เป็นเพื่อนเก่า เชิญเยือนมาเลเซีย ถกปัญหาชายแดนไทย-เขมร
เมื่อวันที่ 8 กันยายน สำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงานว่า นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานอาเซียนในปัจจุบัน ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 7 กันยายน เปิดเผยว่า เขาได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังนายอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เขาได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย
ในโพสต์ดังกล่าวนายอันวาร์ระบุว่า “ผมขอแสดงความยินดีด้วยในฐานะที่ท่านอนุทินเป็นเพื่อนเก่าแก่ที่ร่วมแบ่งปันทั้งยามสุขและยามทุกข์กับผมเสมอมา”
นอกจากนี้นายอันวาร์ยังได้เชิญนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยให้เดินทางมาเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้ด้วย เพื่อพูดคุยกันในประเด็นปัญหาสำคัญต่างๆ รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี พัฒนาการของสถานการณ์แนวชายแดนไทย-กัมพูชา และความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน