โสมใต้ จ่อรับตัวคนงาน 300 ชีวิตหลังถูก ICE รวบคาโรงงานฮุนได สหรัฐลุยกวาดล้างเพิ่ม
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คณะทำงานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุเมื่อวันที่ 7 กันยายน ว่าเกาหลีใต้จะจัดหาเครื่องบินเช่าเหมาลำไปรับชาวเกาหลีใต้ 300 คนที่ถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐ (ICE) จับกุมตัวระหว่างการบุกค้นโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ของฮุนไดในรัฐจอร์เจียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งทางสหรัฐระบุว่าคนงานชาวเกาหลีใต้ดังกล่าวเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย
ขณะนี้การเจรจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ให้มีการปล่อยตัวคนงานกลุ่มดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการปล่อยตัว ทางเกาหลีใต้จะนำเครื่องบินเช่าเหมาลำเพื่อไปรับตัวคนงานเกาหลีใต้กลับประเทศโดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นวันพุธที่ 10 กันยายนนี้
ข่าวการบุกโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ของฮุนไดที่เมืองเอลลาเบลล์ รัฐจอร์เจียเมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ถือเป็นข่าวช็อกสำหรับเกาหลีใต้ เพราะประธานาธิบดีอี แจมยองของเกาหลีใต้เพิ่งหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อ 10 วันก่อนหน้า รัฐบาลเกาหลีใต้ยังแสดงความผิดหวังต่อการจับกุมดังกล่าว โดยเฉพาะภาพที่เผยแพร่ออกมาว่าแรงงานเกาหลีใต้ถูกใส่โซ่ตรวนนำตัวขึ้นรถยนต์หุ้มเกราะ แต่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ (DHS) ยืนยันว่าหมายค้นดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย และผู้ที่ถูกควบคุมตัวหลายคนไม่มีวีซ่าทำงานอย่างถูกต้อง
นายทอม โฮแมน ผู้บัญชาการตำรวจชายแดนของทำเนียบขาวสหรัฐให้คำมั่นว่าจะขยายปฏิบัติการบุกค้นโรงงานอื่นๆ เพื่อจับกุมแรงงานผิดกฎหมาย ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐยังคงยืนกรานที่จะบังคับใช้นโยบายเรื่องคนเข้าเมืองอย่างรัดกุมต่อไป โดยขอให้บริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในสหรัฐปฏิบัติตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐ
ทรัมป์โพสต์ลงบนทรูธโซเชียลว่า “เรายินดีต้อนรับการลงทุนของพวกคุณ และเราขอให้พวกคุณนำบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในสหรัฐอย่างถูกกฎหมาย เพื่อผลิตสินค้ามีคุณภาพระดับโลก แล้วเราจะทำให้กระบวนการต่างๆ เร็วขึ้นและถูกต้องตามกฎหมายที่สุด แต่สิ่งที่เราขอคือคุณต้องจ้างและฝึกสอนแรงงานชาวอเมริกันด้วย”
และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำรอย รัฐบาลเกาหลีใต้จะปรับปรุงระบบวีซ่าให้ดีขึ้นให้กับชาวเกาหลีใต้ที่จะไปทำงานในสหรัฐอเมริกา แต่ DHS แจ้งว่าคนงานชาวเกาหลีใต้ที่ถูกจับกุมในปฏิบัติการครั้งนี้จะถูกแบนไม่ให้กลับเข้ามาทำงานในสหรัฐ