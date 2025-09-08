‘ทรัมป์’ พร้อม ลุยคว่ำบาตรรัสเซียเฟส 2 ‘เซเลนสกี’ ประณาม รัสเซียถล่มใหญ่ โดนตึกรบ.กลางกรุง
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ประกาศเมื่อวันที่ 7 กันยายน ว่าพร้อมเดินหน้าสู่ระยะที่ 2 ของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ซึ่งถือเป็นการแสดงจุดยืนแข็งกร้าวที่สุดของทรัมป์นับตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มขึ้นและเป็นสัญญาณว่าเขาอาจเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อมอสโกหรือประเทศที่ยังซื้อพลังงานจากรัสเซียอยู่
เมื่อทรัมป์ถูกนักข่าวถามที่ทำเนียบขาวว่า เขาพร้อมที่จะเข้าสู่การคว่ำบาตรระยะ 2 ต่อรัสเซียหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า “ใช่ ผมพร้อมแล้ว” แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดเพิ่มเติม
ด้านทำเนียบขาวยังไม่ได้ตอบกลับอีเมล์ที่มีการขอความเห็นถึงขั้นตอนต่อไปที่ทรัมป์กำลังพิจารณาอยู่ หลังจากเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์ได้กล่าวปกป้องการดำเนินการกับรัสเซียที่ตนเองได้ทำไปแล้ว
ที่ผ่านมาทรัมป์ออกมาขู่ที่จะตอบโต้ด้วยมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียหลายต่อหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้นำมาใช้อย่างจริงจังในขณะที่เขาพยายามจะเจรจาสันติภาพ ความเห็นล่าสุดนี้ของทรัมป์นับเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวที่สุดแต่ทรัมป์ก็ยังไม่ยืนยืนว่าจะดำเนินการคว่ำบาตรรัสเซียในเฟสที่ 2 หรือมีรายละเอียดอย่างไร
ท่าทีล่าสุดของทรัมป์มีขึ้นในขณะที่รัสเซียได้โจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ถล่มโดนอาคารหลักของที่ทำการรัฐบาลยูเครนในกรุงเคียฟ ในช่วงค่ำคืนวันอาทิตย์ (7 ก.ย.) ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่อาคารหลักของรัฐบาลยูเครนในกรุงเคียฟถูกโจมตี โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย รวมถึงทารก 1 ราย จากการโจมตีในพื้นที่ต่างๆ ทั่วยูเครนครั้งล่าสุดของรัสเซียด้วย
ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ประณามการโจมตีดังกล่าว โดยระบุว่า การรัวถล่มด้วยขีปนาวุธและโดรนได้สังหารประชาชนไปอย่างน้อย 4 ราย และสร้างความเสียหายทั่วพื้นที่ทั้งตอนเหนือ ตอนใต้และตะวันออกของยูเครน รวมถึงเมืองซาปอริชเซีย คริวีรี และเมืองโอเดสซา ตลอดจนในแคว้นซูมีและเชอร์นีฮีฟ
“การสังหารดังกล่าวนี้ ในขณะที่การทูตที่แท้จริงอาจเริ่มต้นขึ้นได้ตั้งนานแล้วนั้น ถือเป็นอาชญากรรมโดยเจตนาและเป็นการทำให้สงครามยืดเยื้อออกไป” เซเลนสกีโพสต์บน X พร้อมเรียกร้องอีกครั้งให้ชาติพันธมิตรเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน