พายุตาปะฮ์ ขึ้นฝั่งถล่มจีนแล้ว ฮ่องกง-มาเก๊า เจอฤทธิ์ด้วย ปิดรร.-ร้านรวง ยกเลิกเที่ยวบินนับร้อย
โรงเรียนและร้านรวงธุรกิจปิดทำการ เที่ยวบินนับร้อยถูกยกเลิก และประชาชนหลายหมื่นคนในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศจีนได้รับการอพยพจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือ ขณะที่พายุโซนร้อนตาปะฮ์ได้พัดขึ้นฝั่งแล้วที่เมืองไท่ซาน เมืองชายฝั่งในมณฑลกวางตุ้งของจีนใกล้กับฮ่องกง เมื่อเวลาราว 08.50 น.ของวันที่ 8 กันยายนตามเวลาท้องถิ่น โดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุที่ 30 เมตร (98 ฟุต) ต่อวินาที
สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีรายงานว่า ในมณฑลกวางตุ้ง มีการหยุดให้บริการรถไฟและเรือโดยสาร หลายพื้นที่ท่องเที่ยวถูกปิดและมีการอพยพประชาชนราว 60,000 คนทั่วทั้งภูมิภาคนี้ตั้งแต่บ่ายวันอาทิตย์(7 ก.ย.) เพื่อความปลอดภัย
ด้านหอสังเกตการณ์ของฮ่องกงได้ยกระดับเตือนภัยพายุเป็นระดับ 8 ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของระบบเตือนภัยฮ่องกงในคืนวันอาทิตย์ โดยระบุว่าพายุตาปะฮ์มีลมกระโชกแรงต่อเนื่องสูงสุดใกล้ศูนย์กลางที่ประมาณ 110 กม./ชม. เมื่อเวลา 09.00 น. ก่อนที่หอสังเกตการณ์ฮ่องกงจะลดระดับเตือนภัยลงในช่วงบ่ายวันจันทร์(8 ก.ย.)นี้ อย่างไรก็ดี ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินที่สนามบินฮ่องกงราว 100 เที่ยวบิน ส่งผลให้ผู้โดยสารบางส่วนต้องรอข้อมูลอัพเดทสถานการณ์การเดินทางอยู่ที่สนามบิน
มีรายงานด้วยว่า รันเวย์ที่สนามบินฮ่องกงถูกปิดชั่วคราว หลังจากเครื่องบินของสายการบินฮ่องกงเอ็กซ์เพรสที่เดินทางมาจากกรุงปักกิ่ง ลื่นไถลออกนอกทางวิ่งชนกับพื้นหญ้าในระหว่างการลงจอด และเกิดควันขึ้นจากล้อลงจอดของเครื่องบินช่วงหนึ่ง อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศหรือไม่
เอพีรายงานด้วยว่า มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ 12 รายจากอิทธิพลของพายุลูกนี้และได้รับการส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ทางการยังได้รับแจ้งเหตุของการมีต้นไม้หักโค่นกว่า 160 ครั้งและเหตุน้ำท่วม 3 กรณี
สถานีโทรทัศน์ TVB รายงานว่า ที่มาเก๊า เกิดน้ำท่วมเล็กน้อยในบางพื้นที่เช่นกันจากอิทธิพลของพายุลูกนี้
ซีซีทีวีรายงานว่า หลังจากพายุลูกนี้ขึ้นฝั่งถล่มที่กวางตุ้ง จากนั้นจะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ มุ่งหน้าสู่เมืองอู๋โจว ในมณฑลกวางซีต่อไป