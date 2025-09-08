จีนเผย เร่งผลักดัน ลงนามข้อตกลง FTA เวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่ กับอาเซียน ก่อนสิ้นปีนี้
เมื่อวันที่ 8 กันยายน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายหยาน ตง รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ของจีน เปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งในวันเดียวกันนี้ว่า จีนกำลังผลักดันให้มีการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี(เอฟทีเอ) ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่กับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน อย่างเป็นทางการภายในก่อนสิ้นปีนี้
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวด้วยว่า จีนยังจะสร้างเส้นทางการค้าทางบกและทางทะเลใหม่ร่วมกับกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
รอยเตอร์ระบุว่า เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การส่งออกของจีนไปยังอาเซียนพุ่งทะยานขึ้น 22.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่าประมาณ 57,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกอันดับ 1 ของจีนในแง่ของมูลค่า ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้ได้ช่วยชดเชยการลดลงของการส่งออกของจีนไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งลดลงไปถึง 33.1% อยู่ที่มีมูลค่าเพียง 31,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่สองชาติมหาอำนาจมีปัญหาตึงเครียดกันทางการค้า