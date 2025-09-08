ฮิปโปดุ โจมตีเรือนทท.ในไอวอรีโคสต์ ขณะล่องแม่น้ำ สูญหาย 11 ราย มีทั้งเด็ก-ทารก
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสะเทือนขวัญ ฮิปโปโปเตมัส ล่มเรือโดยสารใน ไอวอรีโคสต์ หรือ สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ส่งผลให้มีผู้สูญหาย 11 คน โดยในนั้นมีเด็กและทารกรวมอยู่ด้วย
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ขณะที่เรือโดยสารบรรทุกนักท่องเที่ยวจำนวน 14 ราย ล่องไปตามแม่น้ำซัสซานดรา ได้ถูกฮิปโปโจมตีจนเรือล่ม
“เรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่า ผู้โดยสารจำนวน 11 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้หญิง เด็กผู้หญิง และทารก ได้สูญหายไปจากการโจมตีของฮิปโป” เจ้าหน้าที่รัฐ กล่าวและเปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันว่ามีผู้โดยสารรอดชีวิต เพียง 3 ราย ขณะที่ทีมกู้ภัยฯ ยังคงดำเนินการตามหาร่างผู้สูญหายต่อไป
สำนักข่าว CBS รายงานว่า มีฮิปโปโปเตมัสมากกว่า 500 ตัวในไอวอรีโคสต์ ซึ่งส่วนมากจะอาศัยอยู่ในแม่น้ำทางตอนใต้ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการถูกสัตว์โจมตีไม่ต่ำกว่า 500 คน
สำหรับ ฮิปโปโปเตมัส เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบก ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากช้าง โดยมีน้ำหนักมากถึง 3,100 กิโลกรัม และในเดือนพฤษภาคม ปี 2566 มีเด็กเสียชีวิต 1 ราย ชาวบ้าน 20 คนสูญหาย จากเหตุเรือล่มในมาลาวีหลังฮิปโปโจมตี ด้วย