ม็อบเนปาล ฮือบุกสภา ประท้วงรัฐ ปิดกั้นโซเชียลมีเดีย-ทุจริต เจอยิงแก๊สน้ำตา-กระสุนยางใส่
บรรยากาศในกรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของเนปาล ทวีความตึงเครียดหนักเมื่อตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางเข้าใส่ เพื่อมุ่งสลายม็อบผู้ประท้วงที่เป็นคนกลุ่มหนุ่มสาวที่พยายามจะบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภา ในระหว่างการประท้วงรัฐบาลที่ทำการปิดกั้นการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและยังกล่าวหาว่ารัฐบาลก่อการทุจริต
ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนทางการเนปาลได้ปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่ง รวมถึงเฟซบุ๊ก หลังจากไม่มีการจดทะเบียนกับทางการภายใต้นโยบายปราบปรามการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ผิด
รัฐบาลเนปาลระบุด้วยว่า ผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางรายที่ใช้บัญชีปลอมยังได้เผยแพร่ข้อความสร้างความเกลียดชัง ข่าวปลอม และกระทำการฉ้อโกงหรือก่ออาชญากรรมผ่านแพลตฟอร์มบางแห่ง
ทางการเนปาลได้ประกาศเคอร์ฟิวรอบอาคารรัฐสภาหลังผู้ประท้วงหลายพันคนพยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจเพื่อจะบุกเข้าไปในรัฐสภา
นายมุกติราม รีจาล โฆษกสำนักงานเขตกาฐมาณฑุ กล่าวว่า การประกาศเคอร์ฟิวซึ่งจะมีผลจนถึงเวลา 22.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อควบคุมสถานการณ์หลังจากกลุ่มผู้ประท้วงเริ่มใช้ความรุนแรง และว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับคำสั่งให้ใช้ปืนฉีดน้ำ กระบองและกระสุนยางในการควบคุมฝูงชน
ก่อนหน้านั้นผู้ประท้วงหลายพันคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนทั้งอยู่ในชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาร่วมเดินถือธงชาติและป้ายประท้วงเขียนข้อความ เช่น “หยุดคอร์รัปชัน ไม่ใช่โซเชียลมีเดีย” “ปลดแบนโซเชียลมีเดีย” และ “เยาวชนต่อต้านคอร์รัปชั่น” เคลื่อนขบวนไปตามท้องถนนในกรุงกาฐมาณฑุ ก่อนถูกตำรวจสกัดกั้นด้วยแนวลวดหนามไม่ให้เดินไปยังอาคารรัฐสภาซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุม
ชาวเนปาลจำนวนมากต่างมองว่าการทุจริตเป็นปัญหาที่แพร่หลายในประเทศและรัฐบาลของนายเค.พี. ชาร์มา โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล ถูกฝ่ายค้านวิจารณ์วิพากษ์อย่างหนักว่าไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในหลายๆ เรื่องได้