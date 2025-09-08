สลดใจ พ่อแม่ชาวบราซิล ขังลูกสาววัย 6 ขวบ ในห้องนอนทั้งชีวิต พยานเผยนาทีพบตัว
สื่อต่างประเทศ รายงานว่า ตำรวจจับกุมพ่อแม่ หลังขังลูกสาววัย 6 ขวบ ภายในห้องทั้งชีวิต ตำรวจเข้าช่วยเหลือเด็กหญิงรายนี้ และได้นำตัวออกจากการดูแลของพ่อแม่ทันที ตามรายงานของ Universo Online ตำรวจเดินทางไปบ้านของเด็กหญิง ตามคำให้การของบุคคลไม่ระบุชื่อ ในเมืองโซโรคาบา รัฐเซาเปาโล บราซิล กลับพบกับสิ่งที่น่าตกใจ
ลิเกีย เกร์รา ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองเด็ก เผยกับเดลิเมลว่า ผมของเด็กหญิงพันกัน และดูเหมือนไม่เคยสระมาก่อน เด็กหญิงไม่รู้จักโลกภายนอกเพราะถูกขังให้อยู่ภายในห้องมาตลอดชีวิต “เด็กคนนี้มีลักษณะเฉยเมย และไม่สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว” ลิเกีย กล่าว ต่อมา ทางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพ่อแม่เอาไว้ และส่งตัวเด็กหญิงไปยังโรงพยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพก่อนจะส่งไปยังสถานสงเคราะห์เด็ก
อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ของเด็กหญิงถูกตั้งข้อหากักขังบุตรของตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขณะที่หัวหน้าตำรวจรายหนึ่งกล่าวว่า “แม่ของเด็กไม่สามารถเข้าใจถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ได้” เช่น เมื่อถามว่า ทำไมไม่พาลูกไปหาหมอ หรือ ทำไมไม่ส่งลูกไปโรงเรียน คนเป็นแม่ก็ตอบเพียงว่า “เพราะมันยังไม่เกิดขึ้น” หรือ “ฉันตั้งใจจะพาเธอไป”
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า เมื่อสอบถามไปยังแม่ของเด็กหญิง เธอกลับเลี่ยงตอบในประเด็นที่ถูกซักถาม และไม่สำนึกผิดใดๆ ขณะเดียวกัน ในโลกออนไลน์ได้ปรากฎภาพห้องนอนของเด็กหญิง ในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มีเตียง มีตุ๊กตาหมีวางไว้อยู่มุมห้อง ส่วนผนังมีรอยดำและจุดสีขาวเป็นหย่อมๆ