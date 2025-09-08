คนร้ายยิงถล่มป้ายรถเมล์ ในเยรูซาเลม เสียชีวิต 6 บาดเจ็บอื้อ เนทันยาฮู เร่งตามผู้ต้องสงสัย
เมื่อวันที่ 8 กันยายน รอยเตอร์รายงานว่า มือปืนชาวปาเลสไตน์ 2 คน ยิงคนที่ป้ายรถเมล์ในนครเยรูซาเลม เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย โดยตำรวจระบุว่าเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้าย ซึ่งเป็น 1 ในเหตุการณ์นองเลือดที่สุดในเมือง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ภาพจากกล้องติดหน้ารถที่เกิดเหตุ เผยให้เห็นผู้คนกำลังหลบหนีจากบริเวณรถบัสที่จอดอยู่ข้างถนน ขณะที่เสียงปืนดังขึ้น อีกวิดีโอหนึ่งแสดงให้เห็นกระจกหน้ารถ และหน้าต่างรถบัส ถูกกระสุนเจาะทะลุ
เอสเตอร์ ลูกาซี ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งนี้ กล่าวกับสถานีโทรทัศน์อิสราเอล ขณะอยู่ที่โรงพยาบาลว่า ผมได้ยินเสียงปืนดังขึ้น ผมวิ่งหนีเหมือนกับว่ามันไม่มีที่สิ้นสุด ผมคิดว่าผมกำลังจะตาย
หน่วยบริการรถพยาบาล ระบุว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย เป็นชายอายุ 50 ปี หญิงอายุ 50 ปี และชาย 3 ราย อายุ 30 ปี มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 11 ราย ในจำนวนนี้ มี 6 ราย ที่บาดเจ็บสาหัสจากกระสุนปืน
กิเดียน ซาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล กล่าวว่า มีผู้เสียชีวิต 6 ราย และ มือปืนเป็นชาวปาเลสไตน์จากเวสแบงก์ที่ถูกอิสราเอลยึดครอง
ขณะที่ ประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาส แห่งปาเลสไตน์ ออกแถลงการณ์ประณาม “การกำหนดเป้าหมายพลเรือนชาวปาเลสไตน์และอิสราเอล”
อย่างไรก็ตาม กลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ได้ยกย่อง “นักรบต่อต้าน” ชาวปาเลสไตน์ 2 คน ที่ทางกลุ่มอ้างว่าเป็นผู้ลงมือโจมตี และอิสลามิกญิฮาด ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์อีกกลุ่มหนึ่ง ก็ยกย่องเหตุการณ์ยิงดังกล่าวเช่นกัน ทั้งสองกลุ่มไม่ได้อ้างความรับผิดชอบ
ด้าน เบนจามิน เนทันยาฮู นายกฯ อิสราเอล กล่าวว่า กำลังติดตามผู้ต้องสงสัยที่ให้ความช่วยเหลือพวกเขา
ตามข้อมูลของตำรวจอิสราเอลนั้น คนร้าย 2 คน ใช้รถยนต์เดินทางมาถึงที่หมาย และ เปิดฉากยิงป้ายรถประจำทางที่ทางแยกรามอต ซึ่งเป็นที่ที่อยู่ระหว่างส่วนหนึ่งของเยรูซาเลม ที่อิสราเอลยึดครองในปี 1967 และผนวกเข้าในภายหลัง โดยไม่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติ และ ประเทศส่วนใหญ่
ตำรวจยังพบอาวุธ กระสุน และมีดหลายเล่มที่ผู้ก่อเหตุใช้ กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ส่งทหารไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือตำรวจในการค้นหาผู้ต้องสงสัย