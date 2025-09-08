ต่างประเทศ

แพทย์ฝรั่งเศส ถูกนำตัวขึ้นศาล กรณีจงใจวางยาพิษผู้ป่วย 30 ราย ดับ 12 คน

แพทย์ฝรั่งเศส ถูกนำตัวขึ้นศาล หลังถูกตั้งข้อหาจงใจวางยาพิษผู้ป่วย 30 ราย ดับ 12 คน

บีบีซี รายงานว่า อดีตวิสัญญีแพทย์ถูกนำตัวขึ้นศาลในเมืองซองซง ทางตะวันออกของฝรั่งเศส ในข้อหาจงใจวางยาพิษผู้ป่วย 30 ราย โดยมี 12 รายที่เสียชีวิต

เฟรเดริก เปชีเยร์ วัย 53 ปี เป็นแพทย์ที่มีความสามารถสูง ในสายตาของเพื่อนร่วมงาน ถูกสอบสวนครั้งแรกเมื่อ 8 ปีก่อน ด้วยถูกต้องสงสัยว่าวางยาพิษผู้ป่วยที่คลินิก 2 แห่ง ในเมืองระหว่างปี 2008-2017

แม้จะมีข้อกล่าวหาร้ายแรงต่อเขา แต่นายเปชีเยร์ ยังคงได้รับอิสรภาพภายใต้การกำกับดูแลของศาล และ กล่าวกับสถานีวิทยุฝรั่งเศสว่า “ไม่มีหลักฐานใด เกี่ยวกับการวางยาพิษ”

การพิจารณาคดี คาดว่าจะใช้เวลานานกว่าสามเดือน และมีส่วนเกี่ยวข้องกว่า 150 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของเหยื่อผู้ถูกกล่าวหา 30 ราย

ข้อกล่าวหาเรื่องการวางยาพิษปรากฏขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2017 เมื่อผู้ป่วยวัย 36 ปี ชื่อ ซานดรา ซิมาร์ด สุขภาพแข็งแรงดี ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังและหัวใจหยุดเต้น หลังจากที่แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยหนัก ไม่สามารถช่วยชีวิตเธอได้ เฟรเดริก เปชีเยร์ จึงฉีดยาให้เธอและผู้ป่วยก็เข้าสู่ภาวะโคม่า แต่รอดชีวิตมาได้

ADVERTISMENT

ยาฉีดเข้าเส้นเลือดที่ใช้รักษาเธอพบว่ามีโพแทสเซียมเข้มข้นสูงกว่าขนาดที่คาดไว้ถึง 100 เท่า จึงได้มีการแจ้งเหตุเตือนภัยไปยังอัยการท้องถิ่น

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง อีกครั้งหนึ่ง เกี่ยวข้องกับชายวัย 70 ปี ภายในไม่กี่วันหลังจาก นายเปชีเยร์ อ้างว่าพบพาราเซตามอล 3 ถุง ถูกดัดแปลงหลังจากเขาใช้ยาสลบ เปชีเยร์ กล่าวว่า เขาถูกใส่ร้าย แต่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา เขาก็ถูกสอบสวนอย่างเป็นทางการ

ทนายความคนหนึ่งของนายเปชีเยร์ กล่าวว่าเขารอคอยมานานถึง 8 ปี เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน และ อดีตวิสัญญีแพทย์ผู้นี้ให้สัมภาษณ์กับวิทธยุ RTL เมื่อวันจันทร์ว่านี่เป็นโอกาสที่จะเปิดไพ่ทั้งหมดบนโต๊ะ

เขากล่าวว่า “หลังจากผมลาออก พวกเขายังคงมีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และภาวะหัวใจหยุดเต้น เมื่อผมลาออกในเดือนมีนาคม 2560 พวกเขาก็มีผู้ป่วยอีก 9 ราย ที่ถูกประกาศออกมาภายหลัง”

จากนั้นนักวิจัยได้ศึกษาอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงอื่นๆ ย้อนหลังไปถึงปี 2008 ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 4 – 89 ปี ณ ศูนย์สุขภาพขนาดใหญ่ 2 แห่ง ที่เขาเคยทำงานในเมืองเบอซองซง ได้แก่ คลินิกฟร็องซ์-กงเต และ คลินิก แซงต์-แว็งซ็องต์

ปี 2009 ผู้ป่วย 3 ราย ที่ไม่มีประวัติโรคหัวใจ ต้องได้รับการช่วยชีวิตที่คลินิกฟรองซ์-กงเต ระหว่างการผ่าตัดเล็ก พบผู้ป่วยต้องสงสัย 12 ราย ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ รวมถึงผู้ป่วยหลายราย ที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้

เดเมียน อีห์เลน ผู้เสียชีวิตรายแรกในเดือนตุลาคม 2008 ขณะอายุ 53 ปี เขาเข้ารับการผ่าตัดไตตามปกติ ที่คลินิกเซนต์วินเซนต์ และเสียชีวิตหลังจากหัวใจหยุดเต้น ผลการตรวจในเวลาต่อมา พบว่าเขาได้รับยาลิโดเคน ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

อมองดีน ลูกสาวของเขาบอกกับสื่อฝรั่งเศสว่า มันน่าตกใจมาก คุณนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันส่งผลกระทบกับครอบครัวขนาดไหน มันไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ และมีคนมากมายได้รับผลกระทบมาหลายปี ตั้งแต่ปี 2008-20017

เฟรเดริก เปชีเยร์ มาจากครอบครัวผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ พ่อของเขาเป็นวิสัญญีแพทย์

การพิจารณาคดีมีกำหนดจะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม และจำเลยจะยังคงได้รับอิสรภาพภายใต้การกำกับดูแลของศาล หากพบว่ามีความผิด เขาอาจต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต