กัมพูชาจำคุก 2 นักข่าว ฐานกบฏ เผยแพร่รูปหมู่ที่ปราสาทตาควาย ระเบิด PMN-2 โชว์หรา

กัมพูชาจำคุก 2 นักข่าว ฐานกบฏ ถ่ายภาพ-เผยแพร่รูปหมู่ที่ปราสาทตาควาย เห็นระเบิด PMN-2 โชว์หรา
เมื่อวันที่ 9 กันยายน แฟนเพจ Army Military Force และ กองทัพบก ทันกระแส รายงานตรงกันกรณีรัฐบาลกัมพูชาสั่งจำคุกนักข่าว 2 ราย กรณีถ่ายรูปหมู่ที่ปราสาทตาควายติดทุ่นระเบิด PMN-2 ในข้อกล่าวหากบฏ
เพจ Army Military Force เผยว่า มีรายงานล่าสุดว่า (8 ก.ย.) รัฐบาลกัมพูชาสั่งจำคุก 2 นักข่าวชาวกัมพูชา ได้แก่ นายพล โสเพีย และนายเพียบ ภาระ จากสำนักข่าวออนไลน์ TSP 68 Online ถูกตั้งข้อหากบฏและถูกจำคุกที่เรือนจำเสียมราฐ ตามคำสั่งของสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโชฮุน เซน หลังจากเผยแพร่ภาพถ่ายหมู่ที่ปราสาทตาควาย ปรากฏมีพวงระเบิดสังหารบุคคลรุ่น PMN-2 ติดในเฟรมภาพด้วย ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ทั้งคู่ถูกตั้งข้อหากบฏว่า “ให้ข้อมูลเท็จต่อต่างประเทศ และสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและรัฐบาล” โดยมีบทลงโทษจำคุก 7-15 ปี การกระทำดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงและภาพลักษณ์ของรัฐบาลกัมพูชา