การเมืองฝรั่งเศสป่วน นายกฯพ่ายมติไม่ไว้วางใจ มาครงจ่อตั้งคนใหม่เร็วๆ นี้
การเมืองฝรั่งเศสเจอกับสถานการณ์ปั่นป่วนรอบใหม่ หลังรัฐสภาลงมติเมื่อวันที่ 8 กันยายน ขับไล่ นายฟรองซัวส์ เบย์รู นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเสียงข้างน้อยของเขา จากแผนการลดหนี้สาธารณะของประเทศที่พุ่งสูง ส่งผลให้วิกฤตการเมืองที่กำลังบั่นทอนเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของสหภาพยุโรปทวีความรุนแรงขึ้น
สมาชิกรัฐสภาลงมติขับไล่เบย์รู ซึ่งเป็นนักการเมืองสายกลางด้วยคะแนนเสียง 364 เสียง โดยมีเสียงสนับสนุน 194 เสียง
สำนักงานของ ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ระบุว่า ประธานาธิบดีฝรั่งเศสซึ่งกำลังเผชิญกับเสียงเรียกร้องให้ยุบสภาและลาออก จะมองหานายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของเขาภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี โดยมาครงจะทำการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ภารกิจเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลชุดต่อไปคือการผ่านร่างงบประมาณ ซึ่งเป็นความท้าทายเดียวกับที่ฟรองซัวส์ บายรู เคยเผชิญขณะเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 9 เดือนก่อน การหาฉันทามติจากรัฐสภาที่เต็มไปด้วยความแตกแยกกันอย่างมากก็ยากไม่แพ้กัน
“คุณมีอำนาจที่จะโค่นล้มรัฐบาลได้ แต่คุณไม่มีอำนาจที่จะลบล้างความจริง ความจริงจะยังคงไม่ยุติลง ค่าใช้จ่ายจะยังคงเพิ่มขึ้น และภาระหนี้ที่แบกรับไม่ไหวอยู่แล้วก็จะหนักขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน” บายรูกล่าวกับสมาชิกรัฐสภาก่อนที่จะพ่ายการลงมติไม่ไว้วางใจ
สำนักงานนายกรัฐนตรีฝรั่งเศสกล่าวว่า บายรูจะยื่นใบลาออกในวันที่ 9 กันยายน
บายรูได้เรียกร้องให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจ เพื่อพยายามหาเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาสำหรับแผนการลดการขาดดุลงบประมาณซึ่งพุ่งขึ้นเป็นเกือบสองเท่าของเพดานที่กำหนดไว้ของสหภาพยุโรปที่ 3% และเพื่อเริ่มต้นแก้ไขปัญหาหนี้ที่มีมูลค่าสูงถึง 114% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ความไม่แน่นอนทางการเมืองรวมถึงสถานการณ์วุ่นวายทางการคลังอันยาวนานของฝรั่งเศสอาจบั่นทอนอิทธิพลของมาครงในยุโรป ในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกากำลังมีท่าทีแข็งกร้าวเกี่ยวกับการค้าและความมั่นคง และสงครามในยูเครนที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของยุโรปที่ยังคงดุเดือด
ประธานาธิบดีมาครงสามารถเสนอชื่อนักการเมืองจากกลุ่มรัฐบาลเสียงข้างน้อยสายกลางของตนเอง หรือจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้ แต่นั่นหมายถึงการต้องทุ่มเทมากขึ้นเพราะยุทธศาสตร์ที่ล้มเหลวในการสร้างพันธมิตรที่มีความมั่นคง แต่เขาก็ยังสามารถเสนอชื่อนักสังคมนิยมสายกลาง หรือเลือกนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญมาดำรงตำแหน่งได้เช่นกัน
เอริก ลอมบาร์ด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวก่อนลงคะแนนว่า ไม่น่าจะมีสถานการณ์ใดที่จะทำให้รัฐบาลชุดต่อไปได้เสียงข้างมากในรัฐสภา และความจำเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จะส่งผลให้แผนการลดการขาดดุลงบประมาณต้องปรับความเข้มข้นลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างไรก็ดี มาครงอาจตัดสินใจว่าหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากวิกฤตคือการจัดให้มีการเลือกตั้งกะทันหัน แต่นับจนถึงเวลานี้ ประธานาธิบดีมาครงยังคงต่อต้านข้อเรียกร้องจากการชุมนุมระดับชาติของนางมารีน เลอแปง และกลุ่ม France Unbowed ที่ต้องการยุบสภาเป็นครั้งที่สอง
ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้แล้วว่า การลงประชามติไม่ไว้วางใจจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายบริหาร จึงแทบจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ในทันที แต่ฝรั่งเศสกำลังเผชิญบททดสอบอีกครั้งในวันที่ 12 กันยายนนี้ เมื่อฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ประกาศจะทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศส ส่วนมูดี้ส์และเอสแอนด์พี โกลบอล จะทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศต่างๆ ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้