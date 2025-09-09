ยอมถอย! เนปาลเลิกแบนโซเชียลมีเดีย หลังยอดดับม็อบต้านคอร์รัปชั่นพุ่ง 19 ราย
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ประท้วงใหญ่ในประเทศเนปาลจากการที่รัฐบาลเนปาลล้มเหลวในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นและแบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งการประท้วงได้ลุกลามไปยังหลายเมืองและทำให้มีผู้เสียชีวิต 19 คน บาดเจ็บมากกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดในวันต่อมา รัฐบาลเนปาลได้ยอมยกเลิกการแบนโซเชียลมีเดียแล้ว
โฆษกกระทรวงคมนาคมและข้อมูลเทคโนโลยีของประเทศเนปาลได้ยืนยันว่าทุกแอพพลิเคชั่นสามารถกลับมาใช้งานได้ในเนปาลอีกครั้ง แต่ทางการได้ประกาศเคอร์ฟิวในกรุงกาฐมาณฑุอย่างไม่มีกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประท้วงเพิ่ม หลังกลุ่มผู้ประท้วงขอให้ประชาชนคนอื่นๆ ออกมาร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากการประท้วงเมื่อวันที่ 8 กันยายน ขณะที่เมืองลลิตปุระมีการประกาศเคอร์ฟิวจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 9 กันยายน
นายเค พี ชาร์มา โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาลได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และทางรัฐบาลจะจ่ายเงินบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บ ทั้งนี้ จะมีการตั้งทีมสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และมาตรการที่จำเป็นภายใน 15 วันเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก
ผู้จัดการประท้วงที่บอกว่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวเจน Z เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม บอกว่านี่เป็นการสะท้อนความไม่พอใจของคนหนุ่มสาวที่รัฐบาลเพิกเฉยต่อการปราบปรามคอร์รัปชั่นและโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่อมากลุ่มผู้ประท้วงไม่พอใจมากขึ้นหลังรัฐบาลประกาศปิดกั้นการเข้าถึงโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์ม อาทิ เฟซบุ๊ก แต่ทางรัฐบาลเนปาลอ้างว่าโซเชียลมีเดียที่ถูกแบนนั้นไม่ได้ลงทะเบียนกับทางรัฐบาลอย่างถูกต้อง และรัฐบาลกำลังปราบปรามปัญหาบัตรประชาชนปลอม และการเผยแพร่ข่าวปลอม