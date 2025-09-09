สหรัฐคว่ำบาตร ‘บริษัท-บุคคล’ ในเมียนมา-กัมพูชา พันออนไลน์สแกม
เอพีรายงานว่า กระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ออกมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินและการทูตต่อเครือข่ายบุคคลและบริษัทหลายแห่งในเมียนมาและกัมพูชา เมื่อวันที่ 8 กันยายน โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับออนไลน์สแกมในเมียนมา ภายใต้การคุ้มครองของกองทัพกะเหรี่ยง (KNA) ที่ถูกคว่ำบาตรไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยเครือข่ายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าใช้แรงงานบังคับและความรุนแรง
ข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่า ในส่วนของกัมพูชา มีรายงานว่าคนงานถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล โดยพุ่งเป้าไปยังเหยื่อในสหรัฐ ยุโรป และจีน
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวในแถลงการณ์ว่า มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้ปกป้องชาวอเมริกันจากภัยคุกคามที่แพร่หลายของปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ ด้วยการสกัดกั้นความสามารถของเครือข่ายอาชญากรรมในการก่อการโกงในระดับอุตสาหกรรม ใช้แรงงานบังคับ การทำร้ายร่างกายและทางเพศ และการขโมยเงินเก็บหอมรอมริบของชาวอเมริกัน
จอห์น เค. เฮอร์ลีย์ ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน ระบุว่า อุตสาหกรรมหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแต่คุกคามความเป็นอยู่และความมั่นคงทางการเงินของชาวอเมริกันเท่านั้น แต่ยังบังคับให้คนจำนวนมากต้องตกอยู่ในสภาพทาสยุคใหม่ โดยปีที่แล้วเพียงปีเดียว ชาวอเมริกันสูญเสียเงินมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 3.16 แสนล้านบาท จากปฏิบัติการหลอกลวงที่มีต้นทางจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้