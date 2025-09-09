เดโมแครตทำแสบ! เผยจดหมาย ‘ทรัมป์’ อวยพรวันเกิด ‘เจฟฟรีย์ เอปสไตน์’ ทำเนียบขาวโต้ทันควัน
สำนักข่าวรอยเตอร์และบีบีซีรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 กันยายน คณะกรรมการกำกับดูแลของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐของพรรคเดโมแครตได้เผยแพร่จดหมายอวยพรวันเกิดที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันเคยส่งให้กับนายเจฟฟรีย์ เอปสไตน์ มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ผู้ต้องโทษคดีความผิดทางเพศ เนื่องในโอกาสวันเกิดอายุ 50 ปีของนายเอปสไตน์ในปี 2003 ล่าสุด ทำเนียบขาวสหรัฐได้ออกมาปฏิเสธว่าทรัมป์ไม่ได้เป็นคนวาดภาพและเซ็นในจดหมาย
สื่อสหรัฐอย่างเดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล ได้รายงานถึงจดหมายดังกล่าวไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายและอ้างว่าจดหมายดังกล่าวไม่มีอยู่จริง
แต่ล่าสุด คณะกรรมการกำกับดูแลของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐของพรรคเดโมแครตได้ออกมาเผยแพร่จดหมายดังกล่าวที่อยู่ใน “สมุดวันเกิด” ปี 2003 ที่รวบรวมจดหมายอวยพรวันเกิดความยาวรวมทั้งสิ้น 238 หน้าที่ทนายความของเอปสไตน์ส่งให้กับสภาคองเกรส จดหมายดังกล่าวที่ทางคณะกรรมการอ้างว่าเป็นจดหมายที่ทรัมป์เขียนส่งให้กับเอปสไตน์มีการร่างข้อความหลายบรรทัดโดยมีเส้นวาดอยู่สองฝั่งจนคล้ายกับเรือนร่างของผู้หญิง โดยท่อนสุดท้ายของจดหมายเขียนว่า “สุขสันต์วันเกิด ขอให้ทุกวันมีแต่ความลับที่น่าอัศจรรย์ใจ”
โรเบิร์ต การ์เซีย สมาชิกอาวุโสของพรรคเดโมแครตกล่าวว่า ทรัมป์อ้างว่าจดหมายอวยพรวันเกิดเอปสไตน์ไม่มีอยู่จริง แต่ตอนนี้เรารู้ความจริงแล้วว่าทรัมป์โกหกและพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปกปิดความจริง นอกจากทรัมป์แล้ว ในสมุดวันเกิดของเอปสไตน์ยังมีจดหมายที่ส่งมาจากอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน ที่บอกว่าเอปสไตน์มีความ “อยากรู้อยากเห็นเหมือนเด็ก” รวมถึงยังมีชื่อของเจ้าชายแอนดรูว์ ดยุคแห่งยอร์ก และลอร์ดปีเตอร์ แมนเดลสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศสหรัฐ
เอปสไตน์ถูกเปิดโปงความผิดในข้อหากระทำความผิดทางเพศและค้าประเวณีในปี 2006 ก่อนที่จะฆ่าตัวตายในเรือนจำในปี 2019 ระหว่างรอคำตัดสินของศาลจากคดีความผิดอื่นๆ ทรัมป์และเอปสไตน์เคยเป็นเพื่อนกันมานานหลายปี ก่อนที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะจบลงในช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 หลังเอปสไตน์พยายามล่อลวงพนักงานของทรัมป์ที่รีสอร์ตมาร์-อา-ลาโกของทรัมป์ให้ไปทำงานกับเขา
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักให้มีความโปร่งใสมากขึ้นในการสืบสวนคดีของนายเอปสไตน์ ภายหลังการเผยแพร่จดหมาย นายเจมส์ โคเมอร์ ประธานคณะกรรมการของรีพับลิกันกล่าวหาว่าเดโมแครตเลือกเอกสารบางฉบับออกมาและใช้ข้อมูลที่ได้จากทนายความของเอปสไตน์มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง ส่วนนางแคโรไลน์ เลวิตต์ โฆษกทำเนียบขาวสหรัฐบอกว่าทีมกฎหมายของทรัมป์จะเดินหน้าเอาผิดเดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัลต่อไป