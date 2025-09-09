ทัพฟ้าไทย-ออสเตรเลีย ร่วมฝึกผสม Thai Boomerang 2025 สานต่อความร่วมมือสองชาติ
กำลังพลกว่า 500 นายจากกองทัพอากาศออสเตรเลียและกองทัพอากาศไทยเข้าร่วมในการฝึกผสมไทยบูมเมอแรง (Thai Boomerang) 2025 ระหว่างวันที่ 8 – 19 กันยายน นับเป็นการฝึกผสมในระดับทวิภาคีครั้งที่ 15 ระหว่างทั้งสองกองทัพที่จะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสานต่อประวัติศาสตร์อันยาวนานและความร่วมมือทางการทหารระหว่างกองทัพอากาศทั้งสองประเทศตั้งแต่ปีพ.ศ.2535
การฝึกผสมในครั้งนี้จะจัดขึ้น ณ กองบิน 1 จ.นครราชสีมา เป็นหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันผ่านการฝึกการรบทางอากาศระหว่างเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Training) และการบินประกอบกำลังขนาดใหญ่ (Large Force Employment) รวมถึงการบินสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (Close Air Support)
ในการฝึกผสมครั้งนี้มีเครื่องบินรบ F/A-18F Super Hornets จากกองบิน 1 และกองกำลังพลจากกองบิน 4 ของกองทัพอากาศออสเตรเลียร่วมซ้อมรบกับเครื่องบินรบ F-16 Fighting Falcon และ JAS-39 Gripen ของกองทัพอากาศไทย
นาวาอากาศโท เทร็นต์ บอลดรี ผู้บัญชาการกองบิน 1 เน้นย้ำถึงความสำคัญของการฝึกผสมไทยบูมเมอแรงว่า “การฝึกผสมไทยบูมเมอแรงเป็นโอกาสที่มีค่าต่อการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการซ้อมรบแบบผสมผสานทางอากาศ โดยรูปแบบและสถานการณ์การบินจะครอบคลุมทุกมิติของกองกำลังการบินรบ”
“การทำกิจกรรมทางทหารร่วมกันเฉกเช่นการฝึกผสมไทยบูมเมอแรงนี้ช่วยสานมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักบินในกองทัพอากาศออสเตรเลียและไทยในทุกชั้นยศ เราตั้งตารอที่จะได้ซ้อมรบเคียงข้างกองทัพอากาศไทย”
ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าวว่า ความร่วมมือทางการทหารเป็นเสาหลักสำคัญในความสัมพันธ์ทวิภาคี
“ออสเตรเลียและไทยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตมา 73 ปีแล้ว การฝึกผสมไทยบูมเมอแรงสานต่อกิจกรรมที่เรามีร่วมกันมาหลายทศวรรษเพื่อผสานความร่วมมือ ทักษะ และความเชื่อใจให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น”