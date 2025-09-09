สหภาพยุโรป ยินดี อนุทิน นั่งนายกฯคนที่ 32 ตั้งตารอทำงาน พัฒนาความร่วมมือ ส่งเสริมสันติภาพ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ซารา เรโซอาญิ อุปทูตรักษาการสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้โพสต์แสดงความยินดีกับอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย ผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า สหภาพยุโรป ได้โพสต์แสดงความยินดีกับ ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย
ทั้งระบุว่า สหภาพยุโรปตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับนายกฯ อนุทินและรัฐบาลไทยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกัน
สหภาพยุโรปตั้งตารอที่จะดำเนินการภายใต้กรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย (Partnership and Cooperation Agreement: PCA) และพัฒนาความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง