ระทึก รถไฟ ชนรถบัสสองชั้น ในเม็กซิโก เจ็บพุ่ง 40 ราย ดับแล้ว 10 ชีวิต

รถไฟชนรถบัสสองชั้น ในเม็กซิโก ดับ 10 เจ็บกว่า 40
สำนักข่าวซินหัว อ้างสื่อท้องถิ่นของเม็กซิโกรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย และบาดเจ็บกว่า 40 ราย หลังเกิดเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถบัสสองชั้นบนทางหลวงสายแอตลาโคมุลโก-มาราวาติโอ ในเมืองแอตลาโคมุลโกทางตอนกลางของเม็กซิโก เมื่อวันจันทร์ (8 ก.ย.) ที่ผ่านมา
เมื่อราว 08.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น หน่วยงานคุ้มครองพลเรือนเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว ขณะที่กู้ภัยออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ทว่าหน่วยงานไม่ได้ระบุเวลาเกิดเหตุที่แน่ชัด
แคนาเดียน แปซิฟิก แคนซัสซิตี ออฟ เม็กซิโก (Canadian Pacific Kansas City of Mexico) ผู้ให้บริการรถไฟ ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวเหยื่อจากเหตุการณ์นี้ พร้อมระบุว่าบุคลากรกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทั้งยังเรียกร้องให้ประชาชนเคารพสัญญาณจราจร และปฏิบัติตามป้ายหยุดที่แยกทางรถไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางออนไลน์เผยว่าบนถนนซึ่งมีรถยนต์หลายคันรออยู่ รถบัสสองชั้นค่อยๆ เคลื่อนข้ามรางรถไฟ และโดนรถไฟพุ่งชนก่อนถูกดันลากไปตามทางรถไฟ
รายงานระบุว่าสำนักงานอัยการสูงสุดของเม็กซิโกได้เริ่มการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุ และติดตามตัวคนขับรถบัสซึ่งไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ ขณะที่ระบบกล้องวงจรปิดระบุว่าทางหลวงถูกปิดทั้งสองทิศทางเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและงานตรวจพิสูจน์