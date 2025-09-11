|ที่มา
โดนตร.แจกใบสั่ง เหตุเมาแล้วขับรถจี๊ปบาร์บี้!
เห็นแวบแรก ก็ว่า…น่ารักอะ!! แต่มันไม่ได้ค่ะ เพราะผิดกฎจราจร
ในคลิปเหตุการณ์ที่ว่อนโซเชียล เผยให้เห็น ชายตัวใหญ่ล่ำบึก สวมแว่นตาดำ ขับรถจี๊ปบาร์บี้สีชมพูหวานแหวว มาบนถนนนิโคลสัน ในรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดา ก่อนคนขับจะถูกตำรวจโบกเรียกให้จอดรถเข้าข้างทาง ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 5 กันยายน
ตามข่าวซีบีซีนิวส์บอก หนุ่มต้นเรื่องชื่อ “แคสเปอร์ ลินคอล์น” เจอตำรวจเข้าควบคุมตัว ฐานเมาแล้วขับ หลังเห็นดูอ้อแอ้ ก็เลยจับเป่าหาแอลกอฮอล์ ก็พบว่าเมาจริง
คุณตำรวจไล่ซักไปมา ก็ได้รู้ว่าผู้ก่อเหตุ จะออกมาหาซื้อ “เสลอปี้” กิน เลยแอบยืมรถจี๊ปของเล่น ที่เป็นของลูกสาวของรูมเมทตัวเองมาขับไปซื้อเสลอปี้ โดยมีเพื่อนของเขาเดินตามมาด้วยนะ
แต่จากการตรวจสอบของคุณตำรวจพบว่า ลินคอล์น ถูกระงับใบอนุญาตขับขี่อยู่แล้ว และยังดูกรึ่มๆ น่าจะเมา ก็เลยจับตรวจแอลกอฮอล์ซะเลย แล้วผลออกมาเป็นอย่างที่คิด คุณตำรวจเลยแจกใบสั่งไปเรียบร้อยและห้ามขับรถ 90 วัน
“เรื่องนี้ดูอาจมองข้ามไปได้ แต่จริงๆ แล้วมันไม่ได้ เพราะเขากำลังทำให้ผู้ขับขี่อื่นๆ บนท้องถนนตกอยู่ในความเสี่ยงไปด้วย นอกเหนือจากตัวเขาเอง” จ่าสิบเอกคริส คลาร์ก บอก
จำไว้…แม้จะแค่รถของเล่น แต่ถ้าเมาแล้วขับ(รถของเล่น) ก็ไม่ได้นะจ๊ะ