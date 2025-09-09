นายกฯเนปาล ลาออกแล้ว หลังเจอม็อบ Gen Z กดดันหนัก ฮือต้านคอร์รัปชั่น
เมื่อวันที่ 9 กันยายน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายเค.พี. ชาร์มา โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล ทนแรงกดดันต่อไปไม่ไหว ได้ลาออกจากตำแหน่งแล้ว จากการเปิดเผยของนายประกาศ ซิลวาล ผู้ช่วยของเขา เนื่องจากกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านการคอร์รัปชั่นยังคงท้าทายรัฐบาลไม่หยุดจากการบังคับใช้เคอร์ฟิวไม่มีกำหนดและการปะทะกับตำรวจ
การลาออกเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากมีผู้เสียชีวิต 19 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 100 คน จากเหตุประท้วงรุนแรงของกลุ่มผู้ประท้วงส่วนใหญ่เป็นเยาวชน Gen Z ที่ออกมาเดินขบวนต่อต้านการทุจริตและการปิดกั้นการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของรัฐบาล ถึงขึ้นบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาในกรุงกาฐมาณฑุ ทำให้เจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนปืนยางเข้าใส่เพื่อสลายม็อบ
อย่างไรก็ดี ในช่วงเช้าวันเดียวกัน ก่อนที่นายโอลีจะลาออก เขาได้เรียกประชุมทุกพรรคการเมือง กล่าวว่า ความรุนแรงไม่ใช่ผลประโยชน์ของชาติและเราต้องใช้การเจรจาอย่างสันติเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาใดๆ และว่า รัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ได้บาดเจ็บ นอกจากนี้รัฐบาลนายโอลียังได้ยกเลิกการแบนโซเชียลมีเดียไปในวันก่อนหน้าด้วย
ทว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่สามารถดับความโกรธแค้นของกลุ่มผู้ประท้วงได้ที่ยังรวมตัวกันอยู่หน้ารัฐสภาและสถานที่สำคัญอื่นๆ ในกรุงกาฐมาณฑุ เพื่อท้าทายการบังคับใช้เคอร์ฟิวอย่างไม่มีกำหนดของทางการได้