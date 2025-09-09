‘ฮุน มาเนต’ ร่ายยาวชี้แจง ‘ทำไมช่วงนี้เงียบจัง’ ยัน ไม่มีถอนทหาร ไม่มีแลกเปลี่ยนดินแดน
เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 9 กันยายน นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ร่ายยาวชี้แจงต่อชาวกัมพูชา หลังมีประเด็นบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ว่า มีการนำไปหาผลประโยชน์ทางการเมือง ว่า
เนื่องจากช่วงนี้มีการพูดคุยกันในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นหลายเรื่อง รวมถึงการตั้งคำถามบางข้อที่ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจน จนกระทั่งมีผู้นำไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ทางการเมือง ดังนั้น จึงขอถือโอกาสนี้ชี้แจงดังนี้
1.ทำไมรัฐบาลจึงดูเหมือนเงียบ?
พี่น้องบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่า ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำระดับสูงเท่านั้น ที่ออกมาแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์หรือโซเชียลมีเดียเป็นประจำ ถึงจะถือว่า “รัฐบาลไม่เงียบ”
แต่ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนั้น การรักษาความสงบเรียบร้อยของข้อมูลถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนวุ่นวายในจิตใจ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งกลไกและมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะโฆษก ซึ่งประกอบด้วยโฆษกรัฐบาล กระทรวงกลาโหม และกระทรวงต่างประเทศ ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ
นอกจากกลไกดังกล่าวแล้ว กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการเขตแดน รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ต่างมีการเผยแพร่มาตรการที่สำคัญของตนเองให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
2.รัฐบาลได้สั่งการให้ทหารแนวหน้าถอนกำลังหลังจากการเจรจาหยุดยิงหรือไม่?
คำตอบสั้นๆคือ “ไม่ใช่”
รัฐบาลไม่ได้มีคำสั่งให้ถอนกำลังหลังจากมีการหยุดยิง และในการเจรจาหยุดยิงนั้น ก็ไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ที่ตั้งอยู่แต่อย่างใด
3.การเจรจาที่ผ่านมา มีเงื่อนไขผูกพันเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนดินแดนหรือไม่?
คำตอบสั้นๆคือ “ไม่มี”
การเจรจาหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ประเทศมาเลเซีย พูดถึงเฉพาะเรื่องการหยุดยิงเท่านั้น การเจรจาทวิภาคีที่ผ่านมา รวมทั้งการประชุมวิสามัญ GBC ระหว่างรัฐมนตรีกลาโหม และการประชุมระดับภูมิภาค ระหว่างผู้บัญชาการกองทัพภาค (RBC) ก็ไม่ได้มีการพูดถึงการกำหนดเขตแดนเช่นกัน
ผลลัพธ์ทั้งหมดของการประชุม (รวมถึงการประชุมพิเศษ วันที่ 28 กรกฎาคม การประชุม GBC พิเศษ และ RBC) ล้วนถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ไม่มีการปกปิด และไม่มีการเจรจาลับใดๆ นอกเหนือจากนั้น
สำหรับการเจรจาเรื่องเขตแดน กัมพูชายังคงยึดหลักการแก้ไขปัญหาเขตแดนด้วยสันติวิธี ผ่านกลไกที่มีอยู่แล้ว คือ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา-ไทย (JBC) โดยอิงตามข้อตกลงระหว่างกัมพูชาและไทย ที่มีอยู่จริง รวมถึงสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องและกฎหมายระหว่างประเทศ
4.รัฐบาลหรือกระทรวงกลาโหมไม่ได้ช่วยเหลือทหารแนวหน้าเลยหรือ เห็นมีแต่ผู้ใจบุญที่ช่วย
คำตอบคือ รัฐบาลไม่เคยละทิ้งความรับผิดชอบต่อบรรดาทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบหรือการละเมิดใดๆ
ขอให้พี่น้องเข้าใจว่า สาเหตุที่กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐไม่ได้ถ่ายภาพหรือเผยแพร่รายงานต่อสาธารณะ เกี่ยวกับการสนับสนุนและการจัดหาให้กับทหารแนวหน้า อาจทำให้บางคนเข้าใจผิดว่า รัฐบาลไม่ได้ใส่ใจทหารแนวหน้า แต่ในความเป็นจริง รัฐบาลไม่เคยทอดทิ้ง
นอกจากนี้ รัฐบาลไม่ได้คำนึงถึงเพียงทหารแนวหน้าและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเขตแดนเท่านั้น แต่รัฐบาลต้องคิดถึงทหารและประชาชนทั่วประเทศและในทุกๆด้านด้วย
ขณะเดียวกัน ตนขอแสดงความขอบคุณต่อพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาทุกคน ที่มีจิตใจรักชาติและสนับสนุนกองกำลังแนวหน้าของกัมพูชา ด้วยการช่วยเหลือด้านอาหาร เครื่องใช้ และสิ่งของจำเป็นต่างๆ เพิ่มเติมจากที่รัฐบาลจัดหาให้ รัฐบาลยินดีรับเสมอต่อน้ำใจในแบบ “เขมรช่วยเขมร” นี้ ที่ปรากฏตั้งแต่ก่อนหน้าเหตุการณ์ปะทะกันเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา เวลานี้ เป็นช่วงเวลายากลำบากที่เราจำเป็นต้องสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อแก้ไขปัญหา
ท้ายที่สุด ตนหวังว่า การชี้แจงสั้นๆข้างต้น จะสามารถช่วยคลายข้อสงสัยบางประการที่ปรากฏบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา และขอให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ เชื่อมั่นในรัฐบาล ที่ได้ทำงานอย่างแข็งขันในการหาทางออกเพื่อยุติปัญหาโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติและประชาชน แม้ว่าหลายภารกิจจะไม่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ จนดูเหมือนว่า “เงียบเกินไป” ก็ตาม