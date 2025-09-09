กต.ยัน ไทยไม่โจมตีหรือใช้ พื้นที่พลเรือน-โบราณสถาน เพื่อปฏิบัติการทางทหาร
ตามที่มีรายงานในสำนักข่าวต่างประเทศ กล่าวถึงความเสียหายต่อปราสาทพระวิหาร โดยฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเป็นผลจากปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทย ซึ่งกองทัพบกได้ชี้แจงและปฏิเสธคำกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาไปแล้วนั้น
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ขอยืนยันว่า การปฏิบัติต่างๆ ของทางราชการไทยรวมถึงกองทัพ ยึดถือกฎหมายไทย กฎหมายระหว่างประเทศ และหลักการสากลในทุกขั้นตอน โดยการปฏิบัติทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย จะดำเนินการต่อเป้าหมายทางทหารที่ชัดเจนเท่านั้น
ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า ไทยไม่มีนโยบายโจมตี หรือใช้พื้นที่พลเรือน รวมถึงโบราณสถาน เพื่อปฏิบัติการทางทหารแต่อย่างใด