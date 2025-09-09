อุกอาจ! อิสราเอลโจมตีกาตาร์ หวังปลิดชีพหัวหน้าฮามาส-ทีมเจรจาหยุดยิงในโดฮา
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กองทัพอิสราเอลได้พุ่งเป้าโจมตีผู้นำระดับสูงของกลุ่มฮามาส รวมถึงนายคาลิล อัล-ฮัยยา หัวหน้ากลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา รวมถึงทีมเจรจาหยุดยิงฉนวนกาซาของกลุ่มฮามาสที่กำลังพำนักอยู่ในกรุงโดฮา เมื่อวันที่ 9 กันยายน ส่งผลให้เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งในกรุงโดฮา
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากในย่านคาตาราในกรุงโดฮา อิสราเอลได้ออกมายืนยันการโจมตีดังกล่าว บอกว่าเป็นการโจมตีแบบพุ่งเป้าเพื่อสังหารผู้นำอาวุโสของฮามาส ซึ่งมีการใช้อาวุธแบบพุ่งเป้าและข้อมูลข่าวกรองเพื่อลดอันตรายต่อพลเรือน
อย่างไรก็ตาม ทางอิสราเอลกำลังอยู่ระหว่างรอผลการโจมตี และได้แจ้งกับสหรัฐอเมริกาล่วงหน้าก่อนการโจมตีผู้นำฮามาสในกรุงโดฮา ขณะที่สื่ออิสราเอลอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐอนุมัติการโจมตีใส่หัวหน้ากลุ่มฮามาสในกรุงโดฮา
ด้านทางการประเทศกาตาร์ได้ออกมาประณามการโจมตีดังกล่าวของอิสราเอล โดยบอกว่าเป็นการโจมตีที่ขี้ขลาดและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง และกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น