เนปาลเดือด! เมียอดีตนายกฯ ถูกกลุ่มผู้ประท้วงจับขังในบ้านก่อนเผาทั้งเป็น
เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศหลายสำนัก รายงานว่า นางราชยาลักษมี จิตราคาร์ ภริยาของนายจฮาลานาธ คานาล อดีตนายกรัฐมนตรีเนปาล กลายเป็นหนึ่งในเหยื่อของการประท้วงครั้งใหญ่ในเนปาล หลังจากกลุ่มผู้ประท้วงขังเธอเอาไว้ในบ้าน ก่อนจะจุดไฟเผาบ้าน ที่เมืองดัลลู ทำให้เธอถูกไฟคลอกตามร่างกายและบาดเจ็บสาหัส เมื่อมีผู้นำเธอไปโรงพยาบาล แต่ปรากฏว่า เธอเสียชีวิตระหว่างการรักษาตัว
ข่าวระบุว่า เหตุสลดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน หลังจากนาย เคพี ชาร์มา โอลี ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังเหตุประท้วงลุกลามไปอย่างรวดเร็ว จากเหตุไม่พอใจรัฐบาลที่มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชั่น และบล็อกการเข้าถึงโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ ยังมีคลิปเผยแพร่ออกมา แสดงให้เห็นนายพิษนุ ปราสาด เพาเดล รัฐมนตรีคลัง วัย 65 ปี ถูกกลุ่มผู้ประท้วงวิ่งไล่ ในกรุงกาฐมาณฑุ และถูกเตะ ถูกทำร้ายร่างกาย