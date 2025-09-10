ทรัมป์ไม่ปลื้ม เนทันยาฮูถล่มกาตาร์ ยันไม่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นประโยชน์
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การตัดสินใจโจมตีกาตาร์ของอิสราเอลเป็นฝีมือของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ไม่ใช่การตัดสินใจของเขาแต่อย่างใด พร้อมเสริมว่าการโจมตีกาตาร์ฝ่ายเดียวเช่นนี้ ไม่เป็นผลดีต่อผลประโยชน์ของทั้งสหรัฐหรืออิสราเอล
อิสราเอลได้ทำการโจมตีทางอากาศต่อกรุงโดฮา ของกาตาร์ เพื่อพยายามสังหารผู้นำทางการเมืองของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 9 กันยายน ถือเป็นการยกระดับปฏิบัติการทางทหาร ที่ทำให้เกิดการประณามอย่างกว้างขวางในทั้งตะวันออกกลางและนอกภูมิภาค โดยมองว่าเป็นการกระทำที่อาจยิ่งทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาคที่กำลังร้อนระอุอยู่แล้วทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ทรัมป์กล่าวว่าเขาได้สั่งการให้สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของสหรัฐ แจ้งเตือนกาตาร์ว่าการโจมตีกำลังจะเกิดขึ้น แต่ก็สายเกินไปที่จะหยุดยั้งการโจมตีได้ ขณะที่กาตาร์ได้โต้แย้งข้อกล่าวอ้างดังกล่าว โดยระบุว่ารายงานที่ว่ากาตาร์ได้รับแจ้งล่วงหน้าก่อนการโจมตีนั้นไม่เป็นความจริง โทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่สหรัฐเกิดขึ้นในขณะที่ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วในกรุงโดฮา
ทรัมป์โพสต์บน Truth Social ของเขาว่า การทิ้งระเบิดโดยพลการในกาตาร์ ซึ่งเป็นประเทศเอกราชและพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกา ที่กำลังทำงานอย่างหนักและเสี่ยงภัยร่วมกับเราเพื่อสร้างสันติภาพ ไม่ได้ช่วยให้บรรลุเป้าหมาของอิสราเอลหรือสหรัฐ อย่างไรก็ดีการกำจัดฮามาส ซึ่งได้ประโยชน์จากความทุกข์ยากของผู้คนที่อาศัยอยู่ในฉนวนกาซา ถือเป็นเป้าหมายที่คู่ควร
ฮามาสระบุว่า สมาชิก 5 รายของกลุ่มเสียชีวิตในการโจมตีของอิสราเอลในโดฮา ซึ่งรวมถึงบุตรชายของคาลิล อัล-ไฮยา ผู้นำฮามาสในกาซาที่ลี้ภัยอยู่นอกปาเลสไตน์
วอชิงตันถือว่ากาตาร์เป็นพันธมิตรสำคัญในอ่าวอาหรับ กาตาร์มีบทบาทสำคญในการทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อพยายามจัดทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา การปล่อยตัวตัวประกันชาวอิสราเอลที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไว้ และการวางแผนสำหรับอนาคตของกาซาหลังสงคราม
หลังการโจมตี ทรัมป์ได้พูดคุยกับเนทันยาฮูและชีคทามิม บิน ฮามัด อัล-ธานี เจ้าผู้ครองนครกาตาร์ โดยทรัมป์ได้ให้คำมั่นกับผู้นำกาตาร์ว่า เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกบนแผ่นดินกาตาร์ พร้อมเสริมว่าเขารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุโจมตีครั้งนี้
ทรัมป์ยังบอกกับผู้สื่อข่าวในกรุงวอชิงตันว่า เขาไม่ปลื้มกับการโจมตีของอิสราเอลในกาตาร์
“ผมไม่ปลื้มกับมันเลย มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดี แต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่า เราต้องการให้ตัวประกันถูกปล่อยตัว แต่เราก็ไม่ปลื้มกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้” ทรัมป์กล่าว
ระหว่างที่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ ผู้ชุมนุมที่สนับสนุนปาเลสไตน์ที่รวมตัวกันอยู่ใกล้ๆ ตะโกนว่า “ปลดปล่อยปาเลสไตน์ ปลดปล่อย” และ “หยุดสนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”