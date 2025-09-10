จับตา! โปแลนด์สอยโดรนรัสเซีย หลังล้ำน่านฟ้ามุ่งหน้าถล่มยูเครน
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน ประเทศโปแลนด์และองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ได้ใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงโดรนของรัสเซียตก หลังรัสเซียได้ทำการโจมตีทางอากาศใส่ภาคตะวันตกของยูเครนโดยรุกล้ำน่านฟ้าของโปแลนด์หลายครั้ง ถือเป็นครั้งแรกที่โปแลนด์ใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อปกป้องน่านฟ้าของตัวเองนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเปิดฉากขึ้น
กองทัพโปแลนด์ออกแถลงการณ์ว่ากำลังมีการใช้อาวุธเพื่อระบุพิกัดและทำลายโดรนของรัสเซีย ส่วนเจ้าหน้าที่ทหารกำลังอยู่ระหว่างหาจุดที่โดรนตก จึงขอให้ประชาชนอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัย พร้อมกับระบุรายชื่อแคว้นที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากโดรนได้แก่ Podlaskie, Mazowieckie และ Lublin
กองทัพโปแลนด์กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะทำการตอบโต้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์เพิ่มเติม สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ (FAA) ให้ข้อมูลว่าการยิงสกัดโดรนของรัสเซียในน่านฟ้าโปแลนด์ทำให้มีการปิดสนามบิน 4 แห่ง รวมถึงสนามบินหลักในกรุงวอร์ซอ
ส่วนในทางฝั่งยูเครนเองมีการแจ้งเตือนภัยทางอากาศนานหลายชั่วโมงเช่นกัน ด้านนายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้รับแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนรัสเซียรุกล้ำน่านฟ้าโปแลนด์แล้ว แต่กระทรวงกลาโหมรัสเซียยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็น
นายดิ๊ก เดอร์บิน วุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นว่าการที่รัสเซียส่งโดรนรุกล้ำน่านฟ้าโปแลนด์ที่เป็นชาติสมาชิกนาโตเป็นสัญญาณว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียตองการทดสอบการป้องกันของนาโตที่มีต่อโปแลนด์และประเทศบอลติก นายโจ วิลสัน สมาชิกผู้แทนราษฎรของพรรครีพับลิกันที่เป็นสมาชิกอาวุโสของคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสหรัฐให้ความเห็นว่า รัสเซียกำลังโจมตีโปแลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกนาโต ถือเป็นการกระทำให้เกิดสงคราม พร้อมกับขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรรัสเซีย