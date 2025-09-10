สถานทูตไทย เตือนคนไทยในเนปาล ระวังตัว-ให้อยู่บ้าน ทางการเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 10 กันยายน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ประกาศแจ้งสถานการณ์ล่าสุดถึงเหตุความไม่สงบในประเทศเนปาลว่า สืบเนื่องจากการชุมนุมประท้วงต่อต้านการทุจริตและมาตรการห้ามใช้สื่อสังคมออนไลน์ของรัฐบาลเนปาล โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen Z) ส่งผลให้ทางการเนปาลบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ดังนี้
1. กองทัพเนปาลได้เพิ่มมาตรการรักษาความสงบ โดยจัดกำลังตรวจเข้มตามพื้นที่สำคัญและส่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในเมืองหลัก พร้อมทั้งประกาศคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน 2568 และประกาศเคอร์ฟิวต่อเนื่องจนถึงเวลา 6.00 น. ของวันที่ 11 กันยายน 2568
2. ทางการเนปาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่ในความสงบและในที่ปลอดภัย โดยยืนยันว่าสถานการณ์กำลังค่อย ๆ กลับเข้าสู่ภาวะปกติและอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานด้านความมั่นคง
3. สถานะปัจจุบัน สนามบินนานาชาติตรีภูวัน (Tribhuvan International Airport) ปิดทำการชั่วคราวจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันนี้ (10 กันยายน 2568) ขอให้คนไทยตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินกับสายการบินของท่านก่อนออกเดินทาง
4. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการช่วยเหลือคนไทยในกรณีจำเป็น
กรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่โทรศัพท์: +977 9818749944 หรือผ่าน Line (QR Code ตามที่แนบ)
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยในเนปาลเพิ่มความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม และติดตามข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด