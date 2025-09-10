ครั้งแรกของโลก! ยูนิเซฟเผยเด็กอ้วนมากกว่าเด็กน้ำหนักตัวต่ำเกณฑ์ จี้เร่งแก้ ก่อนกระทบหนัก
ผลการศึกษาครั้งใหญ่ของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ ระบุว่า พวกเขาพบว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พบว่า โลกมีเด็กอ้วนมากกว่าเด็กน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ โดยปัจจุบันประมาณ 1 ใน 10 ของเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5-19 ปี หรือราว 188 ล้านคน กำลังประสบปัญหาโรคอ้วน
นักวิจัยระบุว่า สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงจากอาหารแบบดั้งเดิมไปเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูง ที่ราคาถูกแต่มีแคลอรีสูง โดยยูนิเซฟเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกปกป้องอาหารการกินของเด็กจากส่วนผสมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และหยุดยั้งอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปขั้นสูงไม่ให้เข้ามาแทรกแซงการกำหนดนโยบาย
ในอดีต เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพพูดถึง “เด็กที่ประสบภาวะทุพโภชนาการ” นั่นมักจะหมายถึงเด็กที่ขาดสารอาหารหรือเด็กที่มีภาวะน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว เพราะคำว่า “ทุพโภชนาการ” ยังหมายถึงผลกระทบของ “โรคอ้วน” ที่มีต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็กอีกด้วย แม้แต่ในประเทศที่ยากจน โรคอ้วนในเด็กก็กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่เช่นกัน
เด็กๆ จะถูกจัดว่า “มีน้ำหนักเกิน” เมื่อมีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักที่เหมาะสมกับอายุ เพศ และส่วนสูงอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ “โรคอ้วน” คือภาวะน้ำหนักเกินขั้นรุนแรง ซึ่งเชื่อมโยงกับความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็งบางชนิดในอนาคต
ในช่วงวัยเด็ก โภชนาการที่ดีต้องรวมถึงการรับประทานผัก ผลไม้ และโปรตีนในปริมาณเหมาะสม เพราะมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการทางสมอง และสุขภาพจิต แต่อาหารแบบดั้งเดิมกำลังถูกแทนที่ด้วยอาหารแปรรูปขั้นสูง ซึ่งมักมีน้ำตาล แป้ง เกลือ ไขมันไม่ดี และสารปรุงแต่งปริมาณสูง
แคทเธอรีน รัสเซลล์ ผู้อำนวยการบริหารของยูนิเซฟ กล่าวว่าไม่ควรประเมินความท้าทายที่เกิดจากโรคอ้วนต่ำเกินไป และย้ำว่านี่คือปัญหาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมันสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก
แม้ปัญหาทุพโภชนาการ เช่น ภาวะภาวะผอมแห้งและแคระแกร็น ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางหลายแห่ง
ข้อมูลการศึกษาล่าสุดจากยูนิเซฟ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากกว่า 190 ประเทศ พบว่า อัตราเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อายุ 5-19 ปี ลดลงตั้งแต่ปี 2000 จากเกือบ 13% เหลือ 9.2% ขณะที่อัตราโรคอ้วนเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 9.4% ซึ่งหมายความว่าเด็กเกือบ 1 ใน 10 คนทั่วโลกเป็นโรคอ้วน
จำนวนเด็กที่มีน้ำหนักเกิน ซึ่งรวมถึงเด็กที่เป็นโรคอ้วน ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยปัจจุบันเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นทั่วโลก 1 ใน 5 คนมีน้ำหนักเกิน หรือหมายถึงเด็กทั่วโลกราว 391 ล้านคน
ปัจจุบันพบเด็กเป็นโรคอ้วนมีมากกว่าเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ในทุกภูมิภาคของโลก ยกเว้นภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราและเอเชียใต้
ประเทศที่พบอัตราโรคอ้วนสูงสุดในหมู่เด็กและเยาวชนได้แก่ รัฐในเกาะแปซิฟิก เช่น นีอูเอ 38% หมู่เกาะคุก 37% และนาอูรู 33% ประเทศรายได้สูงหลายประเทศก็ประสบปัญหาโรคอ้วนรุนแรงเช่นกัน ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 5-19 ปี ของชิลี 27% เป็นโรคอ้วน 21% ในสหรัฐอเมริกา และ 21% ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รัสเซลล์ระบุว่า หลายประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะทุพโภชนาการซ้ำซ้อน คือมีทั้งภาวะแคระแกร็นและโรคอ้วนซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขที่เจาะจง เพราะผลกระทบด้านสุขภาพและต้นทุนทางเศรษฐกิจจากการไม่แก้ไขปัญหานี้มีมูลค่ามหาศาล
รายงานของยูนิเซฟคาดการณ์ว่า ภายในปี 2035 ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกจากปัญหาน้ำหนักเกินและโรคอ้วนจะสูงกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 127 ล้านล้านบาทต่อปี