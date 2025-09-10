ทหารเนปาล ลาดตระเวนทั่วกรุง มุ่งฟื้นคืนความสงบเรียบร้อย หลังม็อบเดือดฮือเผาสภา-ทะเนียบนายกฯ
สถานการณ์ในเนปาลยังเต็มไปด้วยความตึงเครียด หลังประเทศได้กลายเป็นดินแดนมิคสัญญีเมื่อกลุ่มผู้ประท้วงที่ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนได้ก่อเหตุประท้วงรัฐบาลครั้งใหญ่เนื่องจากไม่พอใจคำสั่งปิดกั้นการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล จนนำไปสู่ความรุนแรง ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 กันยายน ทหารเนปาลติดอาวุธได้กระจายกำลังลาดตระเวนพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงกาฐมาณฑุ หลังกองทัพเนปาลประกาศเข้าควบคุมสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศตั้งแต่เวลา 22.20 น.ของคืนวันที่ 9 กันยายน และสั่งให้ประชาชนอยู่ในบ้านในความพยายามรักษาความสงบเรียบร้อยในทั่วประเทศ
นายราชา ราม บาสเน็ต โฆษกกองทัพเนปาล กล่าวในวันพุธ(10 ก.ย.)ว่า เรากำลังพยายามทำให้สถานการณ์กลับสู่ปกติก่อนและมุ่งมั่นที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ขณะที่ยังไม่มีรายงานการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นในกรุงกาฐมาณฑุในขณะนี้ แต่สื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีประชาชนราว 25 คน พยายามจะสร้างความวุ่นวายขึ้นบริเวณชานกรุงกาฐมาณฑุ แต่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปแล้ว
อาคารที่ทำการรัฐบาลหลายแห่ง ตั้งแต่ศาลสูงสุด อาคารรัฐสภา ทำเนียบนายกรัฐมนตรี ตลอดบ้านพักของรัฐมนตรีต่างๆ รวมถึงบ้านพักส่วนตัวของนายเคพี ชาร์มา โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาลที่ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วเพื่อหวังดับความตึงเครียดในประเทศนั้นอยู่ในสภาพเสียหายอย่างหนักหลังจากถูกกลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาทำลายในวันก่อน
ท่ามกลางรายงานว่ากำลังมีการเตรียมการเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ประท้วงเจรจาร่วมกันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ แต่ไม่ได้มีระบุรายละเอียดใดๆ