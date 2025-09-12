|ที่มา
|หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
|คอลัมน์เกร็ดต่างแดน
|เผยแพร่
วัดใจคน!! ลืมวางของทิ้งไว้ จะหายมั้ย?
เป็นบททดสอบฮือฮาไปทั่วโซเชียลแดนมังกร หลัง “ทินโช” อินฟลูฯหนุ่มฝรั่งเศส ที่อยู่ในประเทศจีน โพสต์คลิป “วัดใจคน” ลงอินสตาแกรม เผยให้เห็น ทินโช วางแล็ปท็อปของตัวเองเอาไว้บนโต๊ะตัวหนึ่ง ในสถานที่ที่น่าจะเป็นศูนย์อาหาร แล้วก็เดินหายไป
ราว 30 นาทีต่อมา ทินโช เดินกลับมา แล้วก็ต้องเซอร์ไพรส์ เมื่อพบว่า แล็ปท็อปตัวนั้น ยังวางอยู่บนโต๊ะเหมือนเดิม ไม่หายไปไหน!!
หนุ่มทินโชบอก นี่เป็นบททดสอบ ที่เขาแค่อยากจะรู้ว่ามาตรการความปลอดภัยและความไว้วางใจของผู้คนในประเทศนี้ มีมากน้อยแค่ไหน ที่ทั้งคนจีนและคนต่างชาติอย่างเขาจะใช้ชีวิตอย่างรู้สึกปลอดภัยและวางใจได้
ตอนนี้เจ้าตัวที่ได้คำตอบแล้ว ยังบอกว่า “ถ้าเป็นปารีสบ้านผมแล้วล่ะก็ เรื่องแบบนี้ (ที่แล็ปท็อปยังอยู่) มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ มันช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับที่นี่”
หลังเป็นไวรัล มีชาวเน็ตจากหลากหลายชาติ เข้ามาแสดงความเห็น หลายเสียงชื่นชมการมีระเบียบวินัยของชาวจีนและมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มแข็งของจีน
หลายเสียงยอมรับว่าถ้าเป็นประเทศของพวกเขาก็ไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนกัน
“ในบราซิลน่ะหรอ ทั้งแล็ปท็อป เก้าอี้ หรือแม้แต่โต๊ะก็ไม่เหลือ”
“ในแอฟริกาใต้ ยังไม่ทันวางหรอก จะโดนฉกไปจากมือเลยแหละ”
ส่วนบ้านเรา…ไม่ได้ตอบแบบโลกสวยนะ ส่วนใหญ่ของหาย ก็ได้คืนนะ แต่ก็มีเยอะที่หายจ้อย!!