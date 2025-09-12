ต่างประเทศ

วัดใจคน!! ลืมวางของทิ้งไว้ จะหายมั้ย?

ที่มาหนังสือพิมพ์มติชน
ผู้เขียนคอลัมน์เกร็ดต่างแดน
เป็นบททดสอบฮือฮาไปทั่วโซเชียลแดนมังกร หลัง “ทินโช” อินฟลูฯหนุ่มฝรั่งเศส ที่อยู่ในประเทศจีน โพสต์คลิป “วัดใจคน” ลงอินสตาแกรม เผยให้เห็น ทินโช วางแล็ปท็อปของตัวเองเอาไว้บนโต๊ะตัวหนึ่ง ในสถานที่ที่น่าจะเป็นศูนย์อาหาร แล้วก็เดินหายไป

ราว 30 นาทีต่อมา ทินโช เดินกลับมา แล้วก็ต้องเซอร์ไพรส์ เมื่อพบว่า แล็ปท็อปตัวนั้น ยังวางอยู่บนโต๊ะเหมือนเดิม ไม่หายไปไหน!!

หนุ่มทินโชบอก นี่เป็นบททดสอบ ที่เขาแค่อยากจะรู้ว่ามาตรการความปลอดภัยและความไว้วางใจของผู้คนในประเทศนี้ มีมากน้อยแค่ไหน ที่ทั้งคนจีนและคนต่างชาติอย่างเขาจะใช้ชีวิตอย่างรู้สึกปลอดภัยและวางใจได้

ตอนนี้เจ้าตัวที่ได้คำตอบแล้ว ยังบอกว่า “ถ้าเป็นปารีสบ้านผมแล้วล่ะก็ เรื่องแบบนี้ (ที่แล็ปท็อปยังอยู่) มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ มันช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับที่นี่”

หลังเป็นไวรัล มีชาวเน็ตจากหลากหลายชาติ เข้ามาแสดงความเห็น หลายเสียงชื่นชมการมีระเบียบวินัยของชาวจีนและมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มแข็งของจีน

หลายเสียงยอมรับว่าถ้าเป็นประเทศของพวกเขาก็ไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนกัน

“ในบราซิลน่ะหรอ ทั้งแล็ปท็อป เก้าอี้ หรือแม้แต่โต๊ะก็ไม่เหลือ”

“ในแอฟริกาใต้ ยังไม่ทันวางหรอก จะโดนฉกไปจากมือเลยแหละ”

ส่วนบ้านเรา…ไม่ได้ตอบแบบโลกสวยนะ ส่วนใหญ่ของหาย ก็ได้คืนนะ แต่ก็มีเยอะที่หายจ้อย!!