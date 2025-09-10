สู้มากว่า 60 ปี! หญิงเกาหลี ชนะคดีกัดลิ้นชายที่พยายามข่มขืน ศาลชี้ป้องกันตัวโดยชอบธรรม
เมื่อวันที่ 10 กันยายน สื่อต่างประเทศ รายงานว่า เกาหลีใต้ยกฟ้องหญิง (เหยื่อ) ในคดีถูกข่มขืนเมื่อ 61 ปีที่แล้ว หลังเธอต้องต่อสู้มานาน ย้อนไปในปี พ.ศ. 2507 ชเว มัลจา ขณะนั้น อายุ 19 ปี เธอถูกชายวัย 21 ปี ทำร้ายที่เมืองกิมแฮ ตามบันทึกของศาล เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุตรึงเธอไว้กับพื้น และพยายามสอดลิ้นเข้าไปในปากของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่า บางช่วงเธอโดนอุดจมูก โดยหวังไม่ให้หายใจ
ชเวกัดลิ้นชายผู้ก่อเหตุ ขาดไปประมาณ 1.5 เซนติเมตร (0.6 นิ้ว) ต่อมา คดีดังกล่าวได้กลายเป็นที่ถกเถียงมากครั้งหนึ่งในเกาหลีใต้ เนื่องจากผู้ก่อเหตุได้รับโทษจำคุก เพียง 6 เดือน รอลงอาญา 2 ปี ในข้อหาบุกรุกและข่มขู่ แต่ไม่ได้ถูกตัดสินโทษในข้อหาพยายามข่มขืน
จากนั้นในปี พ.ศ. 2508 ชเว ผู้เสียหาย ที่ขณะนี้ อายุ 79 ปี กลับถูกตัดสินให้มีความผิดฐาน ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส และป้องกันตัวเกินกว่าเหตุ และเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีโทษจำคุก 10 เดือน แต่รอลงอาญา 2 ปี และล่าสุด ในวันนี้ (10 ก.ย.) ศาลแขวงปูซานได้ยกฟ้องคดีดังกล่าว และตัดสินว่า การกระทำของเธอ ถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายเกาหลีใต้
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2560 คดีของชเวได้รับความสนใจอีกครั้งในรอบหลาย 10 ปี จนมีการเคลื่อนไหวในโซเชียล เกิด #MeToo ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก เป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเธอในการแสวงหาความยุติธรรม
ทั้งนี้ สำหรับเรื่องราวการต่อสู้ของเธอ จวบจนได้รับความยุติธรรม ต้องย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2563 ชเวยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่ แต่ถูกปฏิเสธคำร้องในตอนแรกหลังจากรณรงค์หาเสียงและอุทธรณ์มาหลายปี ในที่สุด ศาลสูงสุดของเกาหลีสั่งให้มีการพิจารณาคดีใหม่ในปี พ.ศ. 2567
“เป็นเวลา 61 ปี ที่รัฐบังคับให้ฉันใช้ชีวิตอย่างอาชญากร” ชเวกล่าวก่อนการพิจารณาคดีใหม่ พร้อมระบุถึงความหวังใหม่ที่มีต่อคนรุ่นต่อไปว่าขอให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตในโลกที่ปราศจากความรุนแรงทางเพศ โดยที่ยังมีสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมถึงการมีชีวิตที่มีความสุข