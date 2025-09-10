เกิดเหตุระเบิดฐานทัพ ในเกาหลีใต้ บาดเจ็บอย่างน้อย 8 ราย สาหัส 2
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ยอนฮับ รายงานว่า เกิดระเบิดที่หน่วยทหารในพาจู ของเกาหลีใต้ ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 8 ราย
เจ้าหน้าที่ระบุว่า เกิดเหตุระเบิดที่หน่วยปืนใหญ่ของกองทัพบกในเมืองพาจู ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ส่งผลให้มีทหารได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 88 ราย ในจำนวนนี้ 2 รายสาหัส
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นราว 15.30 น. ระหว่างการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ที่หน่วยดังกล่าว ซึ่งไม่มีกระสุนจริง มีรายงานว่ากระสุนปืนฝึกซ้อมที่ใช้ มีเสียงระเบิดขึ้นระหว่างฝึกซ้อม
เจ้าหน้าที่ทหารกำลังสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว