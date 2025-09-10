แหล่งข่าวเผย ‘ทรัมป์’ แนะอียูอัดภาษีจีน-อินเดีย 100% หวังกดดัน ‘ปูติน’
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า แหล่งข่าวของทางการสหรัฐและนักการทูตของสหภาพยุโรป (อียู) เปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐเรียกร้องให้อียูตั้งอัตราภาษีศุลกากรแก่ประเทศจีนและอินเดียในอัตรา 100% เพื่อเป็นกลยุทธ์เพื่อกดดันประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซีย เพราะจีนและอินเดียซื้อน้ำมันดิบของรัสเซียจำนวนมากซึ่งทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่ยังคงเดินหน้าทำสงครามกับยูเครน
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงข้อเสนอนี้กับนายเดวิด โอ ซัลลิแวน ผู้แทนของอียูในเรื่องการคว่ำบาตร รวมถึงกับเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของยูเอ็น ที่กำลังอยู่ระหว่างเยือนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อหารือถึงการคว่ำบาตรต่างๆ
นักการทูตของอียูเปิดเผยว่าสหรัฐจะจัดเก็บภาษีศุลกากรแก่จีนและอินเดียในอัตราสูงถึง 100% หากอียูตกลงที่จะคิดภาษี 2 ประเทศนี้ในอัตราเดียวกัน หากอียูยอมทำตามข้อเสนอของสหรัฐจะเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของอียูที่แต่เดิมมีการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อโดดเดี่ยวรัสเซียเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีการนำภาษีศุลกากรมาใช้กดดันรัสเซีย
ด้านกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงข่าวในวันที่ 10 กันยายน ว่าจีนคัดค้านสหรัฐที่ใช้การกดดันทางเศรษฐกิจ และขอให้สหรัฐอย่านำจีนไปพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับรัสเซีย
ทรัมป์ใช้ภาษีศุลกากรในการดำเนินนโยบายเรื่องต่างๆ รวมถึงในเรื่องสงครามยูเครน จากการขึ้นภาษีศุลกากร 25% แก่อินเดียจากการที่อินเดียซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซีย ในขณะเดียวกันทรัมป์ก็วิจารณ์ว่าอียูไม่ได้แยกขาดจากรัสเซียอย่างสมบูรณ์เพราะก๊าซที่อียูนำเข้าประมาณ 19% มาจากรัสเซีย แม้ว่าอียูจะมีนโยบายที่จะเลิกการพึ่งพาพลังงานของรัสเซีย